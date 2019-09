Keine Feen, keine Hexen, keine bösen Zauberer. Auch Prinzessinnen, Könige oder sprechende Tiere waren auf den ersten Blick nicht auszumachen. Und trotzdem war es wieder einmal märchenhaft, was da auf dem Platz passierte. „Ich lebe gerade so ein bisschen meinen Traum“, sagte Christian Groß. Wenige Minuten zuvor war sein Startelf-Debüt in der Bundesliga zu Ende gegangen – und es hatte einige Geschichten für ihn bereitgehalten.

Viel Zeit zum Ankommen blieb jedenfalls nicht. Schon in der ersten Minute leitete Groß den Angriff ein, der später zum Elfmetertor führte. Dann verursachte er selbst einen unglücklichen Strafstoß vor dem 1:1. „Ich habe den Ball an der Hand gespürt. Den kann er pfeifen, aber ich habe den Ball gar nicht gesehen, weil ich im Zweikampf mit Anthony Ujah war“, sagte der 30-Jährige. „Es war ein bisschen unglücklich, aber es gab ja ein Happy-End.“

Kohfeldt: „Er hat mich überrascht“

So ist das nun einmal in den meisten Märchen. Wobei ein Ende der Großschen Geschichte noch gar nicht in Sicht ist. Und sie hatte so harmlos begonnen. „Der Beweggrund ihn damals mit ins Zillertal-Trainingslager zu nehmen, war, dass er uns einerseits eine gewisse Trainingsqualität garantierte und wir andererseits bei irgendeinem jungen Spieler nicht unnötige Erwartungen wecken würden“, erinnerte sich Werders Chefcoach Florian Kohfeldt.

Und die U23-Leihgabe lieferte. Nicht nur zwischendurch. Sondern immer. Tag für Tag. Mit einer Selbstverständlichkeit, die so nicht zu erwarten war. „Er hat mich überrascht, aber ich freue mich, dass er mich so überraschte“, sagte Kohfeldt strahlend und schickte einen Satz hinterher, der in der aktuellen Personalsituation irgendwo zwischen Wahnwitz und purer Erleichterung pendelte. „Er ist ja eigentlich defensiver Mittelfeldspieler und gar kein Innenverteidiger.“

Es war die endgültige Adelung eines Mannes, der die beste Zeit seines sportlichen Lebens mit einer unheimlichen Ruhe und Gelassenheit hinnimmt. Quasi so, wie er auch auf dem Platz auftritt. „Ich weiß, warum ich gespielt habe. Weil viele Leute ausgefallen sind, habe ich meine Chance bekommen“, sagte Groß. „Wenn ich der Mannschaft helfen kann, dann bin ich da.“ Seine Teamkollegen wissen das zu schätzen, in Windeseile hat er sich auch ihr Vertrauen erspielt. „Mich freut es riesig für Grosso, weil er ein super Typ ist und so abgezockt gespielt hat“, sagte beispielsweise Niclas Füllkrug. „Er hat sogar offensiv angedribbelt. Das war wirklich abgewichst. Jetzt haben wir eine Option mehr, er hat es bewiesen.“

Die U23 muss auf ihn warten

Der Blick ins Bremer Krankenlager verdeutlicht, dass er noch länger eine Option sein wird. So ist es keine Überraschung, dass die U23 auch in den kommenden Wochen ohne ihren Routinier auskommen muss – aber auch diese Wahrheit musste erst einmal ausgesprochen werden. „Er kann Bundesliga spielen. Warum sollte ich ihn zurückschicken?“, fragte Florian Kohfeldt deshalb in die Runde und kündigte an: „Bis zum Winter wird er auf jeden Fall dabei sein.“

Somit hat Christian Groß nun noch einige Gelegenheiten, ein paar Trikots zu sammeln. Als er im Pokal gegen Atlas auflief, wanderte sein Jersey direkt absprachegemäß in den Schrank seiner Mutter. Der jetzige Debütanten-Dress fand dagegen einen anderen Abnehmer. „Mein bester Freund kommt aus Berlin und hat mein Trikot bekommen“, sagte Groß. „Er hat gesagt, ich soll es mit nach Hause nehmen, aber er hat es auf jeden Fall verdient.“ So wie sich der gebürtige Bremer aktuell gibt, dürfte das nächste Andenken für die eigene Sammlung aber nur noch eine Frage der Zeit sein. Und wahrscheinlich fällt auch noch etwas mehr ab. „Ich hoffe, dass er mit Frank Baumann gut die Prämien verhandelt hat“, scherzte Florian Kohfeldt. „Wenn nicht, dann würde ich mich für ihn einsetzen.“

Und so geht das Märchen weiter. Auch ohne Hexen und gute Feen. Aber dafür mit dem wohl schönsten Geschenk, das sich Christian Groß vorstellen kann. „Bundesliga zu spielen ist einfach geil, mehr geht nicht.“ Millionen Fußballer denken ähnlich, für sie bleibt das große Ziel dennoch meist nur ein Traum – Christian Groß darf ihn leben.