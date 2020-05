Werders Manager Frank Baumann wertet den positiven Test als Beleg für ein gut funktionierendes Hygienekonzept der Liga. (dpa)

Es war schon merkwürdig, dass Werder plötzlich nicht mehr über die Coronatests sprach. Hatte der Verein doch bei den ersten Testrunden am 2. Mai und am 5. Mai noch freudig verkündet, dass alle Untersuchungen bei den Spielern und dem engsten Mitarbeiterstab negativ verlaufen seien. In dieser Woche nun hörte man davon nichts.

Aus gutem Grund, wie sich am Freitag zeigte. Denn bei den Tests zu Beginn dieser Woche gab es ein positives Ergebnis. Dazu muss man wissen, dass diesmal nicht nur die Spieler und engsten Mitarbeiter rund um die Mannschaft zum Abstrich gebeten wurden, sondern auch Familienmitglieder, also das engste Umfeld der Spieler. Das sieht das medizinische Hygiene-Konzept der Bundesliga so vor, um bis Saisonende Spiele ohne Zuschauer zu ermöglichen. Partner, Eltern oder Kinder der Profis, die sich nicht testen lassen wollen, aber engen Kontakt haben, müssen schriftlich festhalten, mit welchen Personen sie sich getroffen haben.

Einige Familien wurden getestet

Einige Werder-Spieler brachten deshalb ihre Familien ans Weserstadion, um sie auf das Coronavirus testen zu lassen. Weil einer dieser Tests positiv ausfiel, wurde der Spieler in Absprache mit dem Bremer Gesundheitsamt schon am Dienstag in eine 14-tägige häusliche Quarantäne geschickt. Er wurde von den Behörden als Kontaktperson der Kategorie 1 identifiziert. Der Verein hielt die behördliche Anordnung zunächst unter Verschluss. Die Mannschaftskollegen hingegen wurden alle umgehend informiert und beruhigt, dass ihre Tests negativ seien.

Doch die Gerüchteküche in Bremen kochte letztlich fast über. Nachdem der WESER-KURIER am Freitagmittag schriftlich bei Werder um eine Antwort gebeten hatte, ob ein Spieler nach den letzten Corona-Tests vom restlichen Kader getrennt worden sei, beendete der Verein am späten Nachmittag die Zurückhaltung und veröffentlichte ein Statement. Darin wurde von Werder bestätigt, dass sich „ein Profi des SV Werder derzeit für zwei Wochen in häuslicher Quarantäne befindet. Obwohl der Spieler bei den bisherigen Testungen negativ getestet worden ist, wurde die Quarantäne in Abstimmung mit Werder Bremen durch das Bremer Gesundheitsamt angeordnet, da es Anfang der Woche einen positiven Covid-19-Test einer Person aus seinem persönlichen Umfeld gegeben hat.“ Der Spieler selbst, so betonte es Werder, sei seitdem zwei Mal negativ getestet worden.

Alle Mitglieder der Profimannschaft und des Funktionsteams von Werder wurden bislang insgesamt fünf Mal getestet. Alle diese Tests seien negativ ausgefallen, teilte der Verein nun mit. Manager Frank Baumann erklärte am Freitag: „Es besteht also keinerlei Risiko für unsere Mannschaft und den Mitarbeiterstab. Das Vorgehen zeigt, dass das medizinische Konzept greift, infizierte Personen frühzeitig ermittelt werden können und dann die nötigen Maßnahmen ergriffen werden.“

Mäurer warnte vor Quarantäne

Dass der Spieler selbst nicht positiv getestet wurde, ist eine wichtige Nachricht. Denn im Falle eines positiven Coronatests hätte wohl die komplette Mannschaft für 14 Tage in häusliche Quarantäne gemusst. Das hatte Innensenator Ulrich Mäurer erst am Donnerstag in einem Interview mit dem Magazin „Spiegel“ betont: „Es gibt bei uns ein klares Regelwerk nach dem Infektionsschutzgesetz. Wir haben Ausnahmeregelungen für Polizei und Feuerwehr, weil wir nicht eine ganze Wache nach Hause schicken können, wenn dort ein Corona-Fall auftritt. Ansonsten ist klar: Jeder, der intensiven Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte, geht für 14 Tage in Quarantäne. Auch wenn es Bundesligaspieler sind.“ Damit wäre der Re-Start der Liga gefährdet gewesen, denn Werder hätte wohl zwei Wochen nicht trainieren oder spielen können. Dieses Schicksal ereilte schon den Zweitligisten Dresden.

In Bremen aber war die Lage anders als in Dresden, weil bei Werder nicht der Spieler selbst infiziert ist, was nach Wiederaufnahme des kompletten Mannschaftstrainings kompliziert hätte werden können. So aber kann Werder erst einmal aufatmen.

Werder veröffentlichte den Namen des betroffenen Spielers am Freitag nicht. Aus Respekt vor der Familie und deren Privatsphäre werden auch wir den Namen des Werder-Profis nicht nennen. Mit Blick auf das erste Geisterspiel am Montag gegen Leverkusen (20.30 Uhr) kann aber festgehalten werden: Alle Spieler, die zur möglichen Startelf gehören würden, wurden in den letzten Tagen auf dem Weg zum Training am Weserstadion gesichtet und sind nicht betroffen.