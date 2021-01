Auch Werder hatte Matthew Hoppe auf der Liste, entschied sich aber gegen einen Transfer. (dpa)

Als „Hoppe, Hoppe, Retter“ machte der junge Matthew Hoppe am Wochenende Schlagzeilen. Mit seinen drei Toren für den FC Schalke schoss sich der 19-Jährige nicht nur ins Rampenlicht der Bundesliga, er erlöste den Revierklub auch von der Serie, seit unglaublichen 30 Spielen nicht mehr gewonnen zu haben. Was viele nicht wissen: Hoppe hätte auch Bremer werden können.

Dass der junge Amerikaner heute nicht das Trikot des SV Werder trägt, entschied sich zu Beginn des Jahres 2019. Damals hatten die Berater des Stürmers auf der Suche nach einem Verein in Europa auch die Bremer auf dem Zettel. Es war die Zeit, als Werder an den Europa-League-Rängen kratzte, angeführt von Kapitän Max Kruse. Während die Profis eine gute Saison spielten, wurden im Nachwuchsbereich die Weichen für die Zukunft gestellt. Dabei beschäftigte sich Werder auch mit Hoppe, wie sich Manager Frank Baumann erinnert: „Wir haben immer wieder Spieler aus diesem Altersbereich auf der Liste und sind da auch gut im Rennen, aber das führt, wie bei Hoppe, nicht immer zu einer Verpflichtung.“

Denn in jenem Winter entschieden sich die Bremer für ein anderes Torjäger-Talent, das zuvor in mehreren Probetrainings überzeugt hatte: Eren Dinkci vom SC Borgfeld, der inzwischen ebenfalls sein Debüt in der Bundesliga feierte und im Dezember das Siegtor bei Werders 1:0-Erfolg in Mainz erzielte. Der heute 19-Jährige wurde damals zwar für die Rückrunde wieder an Borgfeld verliehen, trainierte unter der Woche aber schon bei Werder mit und entwickelte sich rasant.

Weiter war da schon Josh Sargent, der wie Hoppe in den USA ausgebildet wurde. Sargent war von Werder in Amerika entdeckt worden. Nachdem sich der Angreifer mehrere Vereine in Europa angesehen hatte, entschied er sich für Bremen als nächsten Schritt. Als es bei Werder um Hoppe ging, spielte Sargent als 18-Jähriger schon in der Bundesliga mit. Zudem standen mit Luc Ihorst (heute 20 und an den Zweitligisten VfL Osnabrück ausgeliehen) und Nick Woltemade (damals kurz vor seinem 17. Geburtstag) weitere talentierte Offensivspieler auf dem Sprung zu den Profis. Woltemade, heute ebenfalls Bundesligaspieler, hatte sich da gerade mit der U 17-Nationalmannschaft beim Algarve-Cup einen Namen gemacht. „Wir hatten für diese Position schon einige junge Spieler mit Entwicklungspotenzial, und es macht keinen Sinn, noch einen Mittelstürmer zu holen“, erklärt Baumann, „es ist ja auch wichtig, dass man den Jungs, die man schon im Verein hat, einen Weg aufzeigen kann. Das muss alles zueinander passen. Letztlich wurde Hoppe bei uns kein Thema für konkrete Gespräche.“

Ein Fehler war das nicht. Sargent machte inzwischen bereits 52 Spiele für Werder in der Bundesliga (sieben Tore, sechs Vorlagen) und steigerte seinen Marktwert auf knapp zehn Millionen Euro. Und Dinkci entwickelte sich seit jenem Januar 2019 ziemlich konträr zu Hoppe: Dinkci schoss in der U 19-Bundesliga in 23 Spielen überragende 24 Tore, Hoppe ging zu Schalke und machte in der U 19-Bundesliga in 20 Spielen nur fünf Tore. Auch bei den Herren, in der Regionalliga, waren die Unterschiede groß: Hier gelang Hoppe in 16 Einsätzen nur ein Tor für Schalke, Dinkci traf in acht Spielen bereits siebenmal. Zahlen, die Werders damalige Entscheidung stützen.

Die drei Hoppe-Tore vom vergangenen Wochenende hat man bei Werder registriert, vertraut aber weiter der guten Entwicklung der eigenen Talente. Baumann betont mit Blick auf die limitierten Möglichkeiten: „Wir sind ja auch kein Verein, der alle talentierten Spieler im Nachwuchsbereich holen kann.“

Einen anderen Amerikaner hätte Werder hingegen sehr gerne verpflichtet: Giovanni Reyna, 18 Jahre. Bevor sich der Mittelfeldspieler im Frühjahr 2019 für Borussia Dortmund entschied, war er mit seiner Familie in Bremen und schaute sich bei Werder alles an. Doch dann ging er zum BVB, für den schon sein Vater spielte. Heute ist Reyna nach nur 30 Bundesligaspielen bereits 30 Millionen Euro wert. In seinem Fall entschied sich der Spieler gegen einen Vertrag bei Werder. Im Fall von Hoppe entschied das Werder aus guten Gründen selbst.