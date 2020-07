Abflug nach Heidenheim, aber hoffentlich nicht in Richtung zweite Liga: Milos Veljkovic und Maximilian Eggestein am Sonntag am Bremer Flughafen. (nordphoto)

Es ist zwar „nur“ Heidenheim, aber im Grunde muss Werder das zweite Spiel der Relegation so angehen wie ein Rückspiel im Europapokal, jener Bühne also, auf die Bremen ursprünglich zurückkehren wollte. Denn wenn auch die Partie beim Zweitliga-Dritten torlos endet, ginge es für Werder erst in die Verlängerung und dann, wenn auch hier keine Tore fallen, in ein Elfmeterschießen. Es wäre das schlimmste Szenario, weil die Zukunft des gesamten Vereins dann an einem einzigen Schuss hängen könnte.

„Natürlich gehört zu einer professionellen Vorbereitung auf so ein Spiel auch das Thema Elfmeterschießen“, sagt Florian Kohfeldt, „mit der Mannschaft habe ich das im Vorfeld aber nicht thematisiert, sondern nur im Trainerteam. Wir wären darauf vorbereitet.“

Sieg in 90 Minuten angepeilt

Geübt wurden die Schüsse vom Elfmeterpunkt nicht, auch nicht als auflockernde Maßnahme im Training. Dabei wäre das Üben durchaus angebracht: In dieser Saison vergab Werder so viele Strafstöße wie kein anderes Team der Bundesliga. Doch der Trainer verfolgt, rein psychologisch, einen anderen Ansatz: „Die Mannschaft soll das Selbstvertrauen und das Bewusstsein haben, dass wir dieses Spiel in 90 Minuten für uns entscheiden.“

Wie auf europäischer Bühne könnte auch die Auswärtstorregel eine Rolle spielen. Hier ist Werder im Vorteil, weil Heidenheim im Weserstadion kein Treffer gelang. Jedes Unentschieden ab einem 1:1 aufwärts würde für Bremen deshalb ebenfalls den Klassenerhalt bedeuten. Bis zum Anpfiff, so versichert es Kohfeldt, sei aber auch das nur im Hinterkopf präsent. „Im Spiel selbst dann wären wir uns natürlich schon der Situation bewusst, sollte dieser Fall eintreten“, sagt der Trainer, „aber wir gehen da so ran, dass wir ein Auswärtsspiel haben, das wir gewinnen wollen. Da spielt die Auswärtstorregel in meinem Kopf keine Rolle. Ob das in der 80. Minute immer noch so ist, kann ich nicht sagen. Aber vor dem Spiel ist es so.“