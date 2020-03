Werder muss derzeit für die erste und zweite Bundesliga planen. (nordphoto)

Die Lizenz für die erste Liga hat Werder rechtzeitig vor dem Fristende am 16. März beantragt. Auch bei der Lizenz zur zweiten Liga liegen die Bremer gut in der Zeit, wie der WESER-KURIER bereits berichtete. Bis zum 1. April müssen die Unterlagen bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) eingegangen sein, Werder-Chef Klaus Filbry verkündete aber schon am Donnerstag in einem Mediengespräch: „Wir haben die Lizenzunterlagen für die erste Liga eingereicht und für die zweite Liga im Grunde auch.“ Er rechnet damit, dass sein Klub in beiden Fällen die Lizenz ohne Auflagen erhält. Dass alle Erstligisten, die theoretisch noch absteigen können, auch die Zweitliga-Lizenz beantragen, ist normal. Nachträglich lässt sich diese nämlich nicht mehr bekommen. Maßgeblich für die Lizenzerteilung sind übrigens Unterlagen und Zahlen, die noch aus der Zeit vor der Corona-Krise stammen.

Dass Werder auch in der zweiten Liga mit weniger Einnahmen etwa aus dem Fernsehtopf überleben könnte, liegt laut Filbry daran, dass nach einem Abstieg die Ausgaben sinken würden. „Ich gehe davon aus, dass wir die Lizenz für die zweite Liga ohne Auflagen bekommen, weil wir im Zweitliga-Szenario unseren Kostenapparat stark angepasst haben. Mit allen Spielern haben wir leistungsbezogene Verträge sowohl für die erste als auch für die zweite Liga abgeschlossen. Natürlich wären die Bezüge in der zweiten Liga deutlich geringer als in der ersten Liga“, erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung.

Gespräche mit Banken

Außerdem sei Werder für den Fall eines Abstiegs bereits in Gesprächen mit Banken über Kredite. „Da müssen wir mit unseren Partnern Lösungen erarbeiten. In diesem Fall sind die Bankenpartner gemeint. Da sind wir auf einem vernünftigen Weg. Die Gespräche sind konstruktiv und lösungsorientiert. Das sind Partner, mit denen wir seit Jahrzehnten vertrauensvoll und sehr gut zusammenarbeiten und die auch in solchen Phasen sehr gerne an unserer Seite sind“, betonte Filbry.

Wegen der Corona-Krise drohen Werder ohnehin schon erhebliche Verluste. Sofern die Saison zu Ende gespielt werden kann, wäre auch noch der Abstieg des Tabellenvorletzten möglich, der ebenfalls mit Einschnitten verbunden wäre. Das größte Horrorszenario für den Klub schloss Filbry aber aus: einen Saisonabbruch mit fehlenden Einnahmen aus dem TV-Vertrag und aus Sponsorenverträgen inklusive Gang in die zweite Liga. „Das Szenario Abbruch und zweite Liga sehe ich ehrlicherweise nicht“, sagte der Werder-Chef. Filbry geht also davon aus, dass es im Falle eines Saisonabbruchs keine Absteiger geben würde.