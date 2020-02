Sturmtalent Nick Woltemade war gegen Dortmund Zuschauer. (dpa)

Am Sonnabend redeten noch alle über ihn. Nick Woltemade gab bei der 1:2-Niederlage gegen Augsburg sein Bundesliga-Debüt und wurde zum jüngsten Spieler in der Werder-Historie. Am Dienstag stand der Stürmer dann plötzlich nicht einmal im Kader für das Pokalduell gegen Dortmund. Das habe allerdings nichts mit Woltemades Leistung zu tun gehabt, sondern sei von vornherein geplant gewesen, um den 17-Jährigen behutsam an die Bundesliga heranzuführen, sagte Trainer Florian Kohfeldt. „Nick ist jung und geht noch zur Schule. Er kann uns jetzt schon helfen aufgrund seiner Fähigkeiten, aber er soll uns vor allem in den nächsten Jahren helfen.“

Mit Blick auf die nähere Zukunft entschied Kohfeldt auch, dass Woltemade als Gast mit auf der Auswechselbank sitzen sollte, um die Eindrücke im Hexenkessel Weserstadion aufzusaugen. „Ich wollte ihm diese Atmosphäre mitgeben. Solch ein Erlebnis wird irgendwann auf ihn warten.“ Also verfolgte der Youngster den 3:2-Sieg über Dortmund vom Spielfeldrand aus und feierte anschließend mit der Mannschaft auf dem Rasen den Pokalcoup.

Dass Woltemade gegen Dortmund nicht spielte, hatte übrigens nichts mit seinem jungen Alter zu tun. Offiziell dürfen Minderjährige zwar nur zwischen 6 und 20 Uhr arbeiten, in der Vergangenheit holten Vereine in ähnlichen Fällen aber bereits Sondergenehmigungen für ihre Spieler ein. Beispiele dafür sind der Hamburger SV und Fiete Arp sowie Arminia Bielefeld und Roberto Massimo. Werder hätte solch eine Genehmigung für Woltemade sicherlich auch erhalten, doch sein Einsatz war ja gar nicht geplant.