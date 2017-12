Florian Kohfeldt, Werders junger Cheftrainer, kann sich noch gut erinnern. Es war kurz vor Weihnachten 2014, und Florian Kohfeldt war zu der Zeit Werders noch jüngerer Assistent von Viktor Skripnik. Werder stand damals – wie jetzt – auf Platz 17, und der Gegner im letzten Hinrunden-Spiel hieß Borussia Dortmund. Werder gewann mit 2:1 nach Toren von Davie Selke und Fin Bartels. 42.100 Zuschauer feierten begeistert. Dortmund – damals in der letzten Saison unter Klopp – rutschte nach der Niederlage in Bremen auf Platz 17 ab, Werder überwinterte auf dem Relegationsrang.

Florian Kohfeldt hat in dieser Woche vor dem erneuten Aufeinandertreffen mit dem BVB an dieses Spiel im Winter 2014 erinnert. Denn jetzt, da noch drei Bundesligaspiele bis Weihnachten anstehen, beschäftigen Verantwortliche, Spieler und Fans ein paar Fragen: Wie viele Punkte holt Werder in diesem Jahr noch? Auf welchem Tabellenplatz überwintert Werder? Und wie wichtig ist das?

Einerseits wichtig, sagt Kohfeldt: „Ich würde ein bisschen ruhiger Weihnachten feiern, wenn wir bis dahin vom Abstiegsplatz runter sind.“ Andererseits ist der Tabellenplatz im Dezember aber auch nicht so wichtig, sagt Kohfeldt: „Entscheidend ist, dass der Nichtabstiegsplatz im Sommer da steht.“

Werders 2:1-Sieg gegen Dortmund vor drei Jahren war der Anfang einer schwungvollen Serie in der Rückrunde, wie man heute weiß. Werder war im Frühjahr 2015 schnell gesichert und schnupperte sogar noch an den Europa-League-Plätzen (die Gegner Dortmund tatsächlich noch erreichte). Ein guter Jahresausklang kann also Wunder wirken und für Schwung sorgen, zumal die Unterbrechung durch die Winterpause diesmal so kurz wie nie ist.

Werders Restprogramm

Wie groß ist die Aussicht auf einen starken Jahresendspurt? Werder muss nach dem Dortmund-Spiel auch noch in Leverkusen ran und empfängt abschließend Mainz 05 im Weserstadion. „Wir haben in jedem Spiel eine realistische Chance zu punkten“, sagt Kohfeldt. Sechs Punkte aus den jüngsten drei Spielen machen Werder augenscheinlich wieder mutiger.

Ein paar Punkte sollten es auch tatsächlich werden, denn die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller wird ähnlich ambitioniert sein wie Werder. Auch Mainz, der HSV und Freiburg haben noch dreimal die Chance, Punkte zu sammeln. Mainz, aktuell 14., spielt noch gegen Leipzig (A), Dortmund (H) und eben Werder (A). Der HSV, zurzeit auf Platz 15 gesichert, tritt gegen Wolfsburg (H), Frankfurt (H) und Gladbach (A) an. Der SC Freiburg schließlich, im Moment auf dem Relegationsplatz, trifft auf Schlusslicht Köln (A) sowie Gladbach (H) und Augsburg (A).

Wo steht Werder am Ende der Hinrunde? Jetzt abstimmen!