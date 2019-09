Dass am letzten Tag der Transferphase noch Leonardo Bittencourt zu Werder gewechselt ist, hat wohl alle überrascht. Trotz dieses späten Zeitpunktes ist er alles andere als eine Notlösung. Die Ausleihe von Bittencourt ist vielmehr ein sehr guter Transfer, denn er ist ein Spieler, der Werder in der aktuellen Verletztenmisere sofort weiterhilft. Außerdem ist er mit 25 Jahren noch entwicklungsfähig.

Ich glaube, dass Bittencourt beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin gleich von Anfang an aufläuft, denn er hat in der Länderspielpause genug Zeit, um das Team kennenzulernen. Die große Frage ist, wo er dann spielt. Bittencourt ist sehr variabel, er kann sowohl auf der Achter-Position im Mittelfeld als auch auf den offensiven Außenbahnen eingesetzt werden. Dadurch ergeben sich unheimlich viele Optionen. Bittencourt und Milot Rashica könnten die Flügel besetzen, während in der Mitte ein echter Mittelstürmer spielt. Dahinter könnte Yuya Osako als Spielmacher agieren, der von zwei defensiven Mittelfeldspielern abgesichert wird. Auch als zweiter Stürmer neben Niclas Füllkrug wäre Bittencourt zu gebrauchen.

Genauso könnten Werders Last-Minute-Zugang und Davy Klaassen die Halbpositionen besetzen, wenn Trainer Florian Kohfeldt im Mittelfeld wie zuletzt mit einer Rautenformation spielt. Osako wäre dann der offensive Part. Die defensive Rolle würde wahrscheinlich Maximilian Eggestein bekleiden, und Nuri Sahin wäre erst einmal auf der Bank. Die Raute passt derzeit gut zu Werder, die richtigen Spieler dafür sind vorhanden. Eggestein kann ich mir auf der Sechser-Position auch gut vorstellen, Florian Kohfeldt hat das ja schon angedeutet.

Stärker auf der Achter-Position

Ich muss allerdings zugeben, dass ich Maximilian Eggestein am liebsten auf der Achter-Position spielen sehe, weil er sich dort sehr gut zwischen den Linien bewegt und immer wieder Läufe hinter die Abwehr startet. Der Trainer muss aber das Gesamtbild betrachten und entscheiden, wo der Spieler gerade am dringendsten gebraucht wird und für die Mannschaft am wertvollsten ist. Aufgrund der vielen Ausfälle könnte das bei Maximilian Eggestein die Sechser-Position sein, weil er sehr ballsicher und zweikampfstark ist.

In der U 21-Nationalmannschaft wurde Eggestein bei der Europameisterschaft auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt. Die Belastungen dieses Turniers merkt man ihm momentan noch an. Er hat nicht die Frische wie in der Vorsaison. Das wird auch daran deutlich, dass Florian Kohfeldt ihm in der aktuellen Länderspielpause erst einmal frei gegeben hat. Diese Auszeit wird Eggestein guttun. Nicht dass ein falscher Eindruck entsteht: Maximilian Eggestein hat bislang keinesfalls schlecht gespielt. Er hat seine Leistung gebracht, nur seine Läufe in die Spitze waren nicht so häufig zu sehen wie in der vergangenen Spielzeit.

Ich bin wirklich gespannt, was sich in Werders Mittelfeld tut. Wenn alle Spieler fit sind, gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Der Verein hat sich bemüht, einen neuen Mann für die Sechser-Position zu holen, aber das war wohl nicht machbar. Es gibt deshalb keinen Grund für Frust, denn die Mannschaft wurde stattdessen auf anderen Positionen sehr gut verstärkt.