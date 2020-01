Werder Bremen steht vor der bedrohlichsten Rückrunde seit Erfindung des kalten Wassers. Wenn keine Verbesserung um mindestens einen Tabellenplatz gelingt, freut sich Sandhausen auf neuen Besuch. Seit Trainer Florian Kohfeldt im Herbst 17 übernahm, ging's kontinuierlich aufwärts. Der nächste Schritt, die Europa League, ist aber nach zuletzt vier Niederlagen in Folge so durch wie die Kanzlerschaft der SPD.

Wenn der Ist-Wert brutal vom Soll-Wert abweicht, gibt's immer Kopfschmerzen. Wer den Oscar gewinnen will, aber schon beim Dithmarscher Bauerntheater rausfliegt, muss neu nachdenken. Die Anpassung auf den unerwünschten Ist-Wert geht gerade im Fußball oft derbe daneben. Beispiele: Der VfB Stuttgart war in der vorletzten Saison das zweitbeste Team der Rückrunde, Hurra, Europa, wir kommen – in der letzten Saison stiegen die Schwaben dann ab, nach zwei Trainerwechseln. Schalke 04 ging als Vizemeister und mit Titelphantasien in die vergangene Spielzeit – und torkelte dann heillos durch den Abstiegskampf, natürlich mit Trainerwechsel. Aus positiv besetzten Erreichungszielen wurden negativ geladene Vermeidungsziele. Da geht die Stimmung schnell mal Richtung Alkoholverbot im Karneval.

Kohfeldt ist gelenkig genug für den Spagat

Coach Kohlfeld und sein Team stehen vor einer Mordsaufgabe. Die Ausrichtung vor der Saison lautete: Fußball von vorne denken. Erst die Offensive definieren, dann die Defensive. Mit einer kleinen Mannschaft wie mit einer großen spielen. Dieses ambitionierte Setup muss jetzt glaubwürdig an die Situation „Vorletzter" angepasst werden. Wie kann man mutig und gleichzeitig vorsichtig sein? Wie kann man seine Grundtugenden (flott offensiv) pflegen und gleichzeitig das Gegenteil (stabil defensiv) predigen? Kohfeldt scheint mir gelenkig genug für diesen Spagat.

Fußball ist eine Mischung aus Plan und Zufall. Je besser der Plan an die Realität angepasst ist, desto geringer die Macht des Zufalls. Die Realität heißt Abstiegskampf, das hat auch der letzte Grashalm im Weserstadion begriffen. Der Plan in dieser Situation, das lehrt die Fußballgeschichte, benötigt die Kernelemente Stabilität und Sicherheit. Wenn das Wasser bis zum Hals steht, nutzt es wenig, ein formidabler Bodenturner zu sein. Dankenswerterweise hat Hoffenheims Trainer Schreuder seinen Kapitän Kevin Vogt, einen Spieler mit Champions-League-Potenzial, so vergrätzt, dass der es lieber in Bremen mit dem ominösen Abstiegsgespenst aufnimmt. Vogt hat eben genau Stabilität und Sicherheit im Gepäck, außerdem könnte er als Anti-Depressivum wirken.

Immer mit Freude, immer Positiv

Deprimierender als eine Dschungelprüfung, aber auch zum Kotzen, war das Hinspiel gegen Düsseldorf: 24 Bremer Torschüsse ergaben einen Treffer, Fortuna machte aus 4 Chancen drei Einschläge. Da ist sie wieder, die Geschichte von Plan und Zufall. Schlauschwätzer bemerken oft, im Laufe einer Saison gleiche sich alles Glück und Pech aus. Dann hätte Werder am Rhein nix zu befürchten. Ich glaube jedenfalls an das Gute im Ball. Und an den Satz, den Claudio Pizarro vor kurzem aus dem Trainingslager twitterte: „Immer mit Freude und immer positiv". Dieser Satz hat in Bremen allerdings nur einen Vertrag für die 1.Liga.

Zur Person

Lou Richter (59)

wurde durch die Moderation der Sat.1-Sportsendung „Ran“ bekannt. Im wöchentlichen Wechsel mit Jörg Wontorra, Christian Stoll, Daniel Boschmann und Peter gagelmann schreibt Lou Richter in unserer Zeitung, was ihm im Bundes­liga-Geschehen aufgefallen ist.