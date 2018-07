Kurz erklärt

Was ist E-Sport?

Patrick Hoffmann

Werder hat am Dienstag den Einstieg in den E-Sport verkündet. Ab Herbst geht ein "Fifa"-Team an den Start. Aber was ist E-Sport eigentlich genau?