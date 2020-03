Das Weserstadion bleibt am Montag gegen Leverkusen leer. (imago images)

Erstmals in seiner Bundesliga-Geschichte bestreitet der SV Werder am kommenden Montag (20.30 Uhr) ein Spiel ohne Zuschauer. Der Grund dafür sind die Auflagen des Bremer Ordnungsamts zur Eindämmung des Coronavirus. Wenn es etwas noch nie gab, tauchen natürlich einige Fragen auf. Hier sind die Antworten, die bislang bekannt sind.

Was passiert mit den Karten für das Leverkusen-Spiel?

Wer eine Einzelkarte für die Partie erworben hat, hat zehn Tage Zeit, um seinen Stornierungswunsch per E-Mail an tickets@werder.de zu senden, teilte der Verein mit. Der Preis wird erstattet. Eine Rücksendung der Tickets ist nicht erforderlich. Dauerkarteninhaber können ihr Ticket für das Leverkusen-Spiel auf der Werder-Webseite in die Ticketbörse einstellen, um den Betrag anteilig zurückerstattet zu bekommen. Es geht also um ein Siebzehntel des Gesamtpreises. Sollten weitere Partien ohne Zuschauer ausgetragen werden, erhöht sich der Rückerstattungsbetrag entsprechend. „Uns ist es wichtig, fair mit unseren Dauerkarteninhabern umzugehen“, betonte Präsident Hubertus Hess-Grunewald. Werder bittet um Verständnis dafür, dass es bis zur Gutschrift etwas dauern kann, weil nun sehr viele Anfragen eintreffen.

Könnte das Spiel noch abgesagt werden, weil sich Fans vor dem Stadion versammeln wollen?

Innensenator Ulrich Mäurer wollte das nicht ausschließen. Sollten mehr als 1000 Fans vor dem Stadion die Mannschaft unterstützen wollen, wären auch Polizeikräfte im Einsatz. „Aber die brauche ich für andere Situationen“, betonte Mäurer. Bei Werder gehen sie dennoch nicht davon aus, dass es zu einer Absage kommt. Ob viele Fans vor dem Stadion zu erwarten sind, soll bei der Sicherheitsbesprechung zum Leverkusen-Spiel Ende der erörtert werden. „Wir hatten solch einen Fall noch nie, haben also keine Erfahrungswerte. Ich halte eine Absage aber nicht für sehr wahrscheinlich“, sagte Präsident Hubertus Hess-Grunewald. Werder will seine Fans auch nicht dazu aufrufen, sich am Montag am Stadion einzufinden, sondern sie eher darum bitten, nicht zu kommen.

Wer darf gegen Leverkusen ins Stadion?

Die Spieler beider Mannschaften natürlich. Auch die Trainer- und Betreuerteams sowie alle weiteren Mitarbeiter, die im Umfeld der Mannschaften tätig sind. Journalisten dürfen ebenfalls dabei sein. Werders Spiel gegen Leverkusen wird live bei DAZN übertragen. Nach dem Spiel soll es eine Pressekonferenz mit beiden Trainern geben. Ob die Mixed Zone mit Spielern beider Teams stattfindet, wird noch geprüft. Klar ist: Auch wenn Veranstaltungen bis 1000 Zuschauer offiziell zugelassen sind, wird Werder nicht einige Hundert ausgewählte Fans ins Stadion lassen. „Das ist aus Gerechtigkeitsgründen nicht sinnvoll“, sagte Hess-Grunewald.

Wie geht die Werder-Mannschaft mit den Gefahren durch das Coronavirus um?

Dass die Spieler vorerst keine Autogramme mehr geben und keine Selfies mit Fans machen, hatte Werder bereits mitgeteilt. Am Montag und Dienstag hatten die Bremer Profis frei, bis zum Leverkusen-Spiel trainieren sie nun unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Trainer Florian Kohfeldt hat seine Spieler zudem darum gebeten, sich nicht mehr zur Begrüßung die Hände zu schütteln. Was passieren würde, wenn sich ein Bundesliga-Spieler oder jemand aus dem Umfeld des Teams mit dem Coronavirus infizieren würde, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlich müsste dann die ganze Mannschaft für zwei Wochen in Quarantäne.

Wie geht es nach dem Leverkusen-Spiel weiter?

Die sogenannte Allgemeinverfügung des Bremer Ordnungsamtes, nach der Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abgesagt werden müssen, gilt vorerst bis zum 26. März. Für kommenden Montag lädt die Deutsche Fußball Liga zur außerordentlichen Mitgliederversammlung ein, auf der die 36 Erst- und Zweitligisten über den Umgang mit dem Coronavirus diskutieren. Im Vorfeld will die DFL abklären, ob die Verschiebung von Spieltagen möglich ist und die Saison bis Ende Mai dauern kann. Nach aktuellem stand soll die Bundesliga am 16. Mai enden. Auch eine Verschiebung von Spieltagen könne aber zu wirtschaftlichen Schäden führen, erklärte Hess-Grunewald und nannte stellvertretend mögliche Regressforderungen von Sponsoren oder Fernsehanstalten. Am 21. März spielt Werder dann in Freiburg. Auch dort hat die Stadt Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen verboten. Was das für das Spiel gegen Bremen heiße, werde derzeit geprüft, teilte der SC Freiburg mit.

Wie hart treffen Werder fehlende Einnahmen durch Heimspiele ohne Zuschauer?

„Finanziell ist das für uns eine enorme Herausforderung“, betonte Hess-Grunewald. Werder erstattet den Kartenbesitzern für das Leverkusen-Spiel den Kaufpreis. Kommen weitere Spiele ohne Zuschauer dazu, werden weitere Rückzahlungen fällig. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Essen, Getränken und Fanartikeln rund ums Spiel fallen ebenfalls weg. Die Sponsorengelder fließen aufgrund der TV-Übertragung zum großen Teil trotzdem. Auch dort gilt es aber im Einzelfall zu prüfen, ob Rückerstattungen fällig sind. Insgesamt gehen Werder durch jedes Heimspiel ohne Zuschauer etwa 1,5 Millionen Euro verloren. Insgesamt machten die Einnahmen durch den Spielbetrieb bei Werder im abgelaufenen Geschäftsjahr etwa 28 Prozent der Gesamteinnahmen aus. Die DFL hat bereits angekündigt, die finanziellen Belastungen durch Geisterspiele beim Lizensierungsprozess für die kommende Saison zu berücksichtigen. Auch die vorzeitige Auszahlung von Fernsehgeldern prüft der Ligaverband, um Liquiditätsengpässe bei den Klubs zu vermeiden.

Hat Werder schon Erfahrung mit „Geisterspielen“?

Ja, allerdings waren nicht die Profis, sondern die U23 betroffen. Im August 2008 verlor die zweite Mannschaft der Bremer in der dritten Liga mit 1:3 bei Rot-Weiß Erfurt. Zuschauer waren nicht zugelassen, weil die Erfurter Fans währendder vorherigen Partie antisemitische Sprechchöre gerufen hatten. Damals stand für Werder übrigens unter anderen Philipp Bargfrede auf dem Platz. Ansonsten gab es noch kein Bremer Pflichtspiel ohne Zuschauer, lediglich beim Testspiel in Südafrika gegen die Kaizer Chiefs im Januar 2019 waren keine Fans erlaubt. Die Fernsehverträge der südafrikanischen Klubs verbieten Freundschaftsspiele mit Zuschauern während der Saison.