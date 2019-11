Keine gute Figur: Hier kassieren Werder und Pavlenka das 2:2 von Freiburgs Nils Petersen, das natürlich auch Ömer Toprak hätte verhindern können. (imago images)

Wenn eine Mannschaft seit sechs Spieltagen in der Bundesliga nicht mehr gewonnen hat und immer näher an untere Tabellenregionen heranrückt, ist ein Torhüter in Topform ein wichtiger Rückhalt. So gesehen sind die Fehler von Werders Torwart Jiri Pavlenka (27) beim 2:2 gegen den SC Freiburg zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt passiert.

Beim ersten Tor vermasselte er einen Rückpass, den sein Vordermann Ömer Toprak so auch nicht hätte spielen müssen. Das größere Problem in dieser Szene war aber: Pavlenka schlug den Ball nicht weg, obwohl zwei Stürmer ihn bedrängten, sondern legte sich den Ball im Strafraum zunächst auf den linken Fuß. Prompt verlor er den Ball, Nils Petersen konnte zum 1:1-Ausgleich einschieben. Bei Petersens zweiten Tor zum 2:2-Endstand in der Nachspielzeit ging Pavlenka nicht raus, was aus Torwartsicht eine Option ist, bekam dann aber aus spitzestem Winkel die kurze Ecke nicht zu. Auch hier übrigens hätte Ömer Toprak die Situation zuvor entschärfen können.

Von den Reflexen her weiter stark

Vor allem das erste Tor wirkt wie die logische Folge einer Verunsicherung, die schon seit einigen Wochen bei Pavlenka zu beobachten ist; immer dann, wenn er in den Spielaufbau eingebunden wird. Und hier vor allem in den ersten 30 Minuten eines Spiels. Dazu muss man wissen, dass Werder den tschechischen Torhüter in dieser Saison in Sachen Spielaufbau auf ein höheres Level bringen wollte, die Spieleröffnung mit einer schnellen Vororientierung und gezielten Pässen in vorher abgesprochene Räume sind und waren ein Schwerpunkt der Trainingsarbeit. Bisher kann Pavlenka nicht für sich reklamieren, dass er mit diesem Gesamtpaket super zurechtkäme. Das ändert nichts daran, dass er von den Reflexen her ein sehr starker Torhüter ist. Zudem könnten es ihm die Mitspieler durch ein anderes Freilaufverhalten in einigen Situationen auch einfacher machen.

Weil Werder aber natürlich nicht über die Spieler des FC Barcelona verfügt, die sich freuen, von Marc-André ter Stegen in allen denkbaren Varianten angespielt zu werden, geht die Tendenz im Bremer Trainerstab nun dahin, die Spieleröffnung für Pavlenka in den nächsten Spielen wieder zu vereinfachen. Ein logischer Schritt. Werder braucht dringend Punkte und kann sich in dieser zugespitzten Situation keine Experimente vor dem eigenen Tor mehr erlauben, so begrüßenswert sie aus fußballerischer Sicht auch gewesen wären. Doch nun ist Werder erstmals unter Trainer Florian Kohfeldt seit sechs Bundesligaspielen sieglos – und muss am Sonntag (13.30 Uhr) bei Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach antreten.

Diese Saison nie ohne Gegentor

Jetzt müssen zuvorderst die Basics wieder stimmen. Dazu gehört, dass Werder in zehn Bundesligaspielen bereits 21 Gegentreffer kassierte und in dieser Saison überhaupt noch nie zu Null spielte, nicht einmal im Pokal gegen Delmenhorst oder Heidenheim. Das lag weniger an Pavlenka, sondern vor allem an den vielen Umstellungen in der Abwehr durch die zahlreichen Verletzten. Doch um endlich mehrere Siege landen zu können, darf hinten nichts mehr anbrennen – und da gehört der Torhüter seit dem Freiburg-Spiel ausdrücklich dazu.

Um sein Standing im Verein muss sich Pavlenka keine Sorgen machen. Zumindest, wenn man die Worte von Frank Baumann hört. Der Sportchef beschützt seinen Torhüter dieser Tage wie eine Löwenmutter ihr Junges. „Er hat in seiner Zeit bei Werder Bremen überragende Leistungen gezeigt. Er war und ist einer der besten Torhüter der Liga. Das hat er über lange Zeit dokumentiert. Auch in dieser Saison hat er uns schon Punkte gerettet“, erinnert Baumann zum Beispiel an die Spiele bei Union Berlin und in Dortmund. Mehr Unterstützung durch den eigenen Vereinsmanager geht kaum nach so einem Spiel wie gegen Freiburg, und doch setzt Baumann sogar noch einen drauf: „Er hat unser vollstes Vertrauen, eigentlich brauche ich ihm gar keine Rückendeckung aussprechen, denn es gibt im gesamten Verein und in der Mannschaft niemanden, der ihm nicht voll vertraut. Das ist wichtiger als jede öffentliche Rückendeckung.“

Kein Keeper für Spitzenklubs

Pavlenka weiß, dass er eine so deutliche Unterstützung nun durch Leistung zurückzahlen sollte. Seine Körpersprache hat sich in dieser Saison bereits erkennbar verbessert, er ist auch etwas lauter geworden. Aber ein markanter Leader wird er nicht mehr werden, ebenso wie er nicht an die spielerische Klasse von Spitzentorhütern heran reichen wird. Das ist ja der Grund, warum er in Bremen spielt und nicht in der Champions League. Werder hat einen enorm starken Torhüter verpflichtet, wenn es um Reflexe und Eins-gegen-eins-Situationen geht, der Spitzname „Krake“ rühmt ihn zurecht. Um aber wenigstens ein solides Mitspielen sicherzustellen, muss er jede Woche entsprechend trainiert werden.

Linkslastig und schwache Passquote

Das belegen seine Statistiken für das Mitspielen eindrucksvoll. Von seinen Bällen in die gegnerische Hälfte kamen nur 32 Prozent an. Auch die einfachen Kurzpässe eingerechnet, kommt er auf eine allenfalls durchschnittliche Passquote aus dem Spiel heraus von etwa 66 Prozent. Bei 220 Pässen war Pavlenka im Spielaufbau beteiligt, zum Vergleich spielte etwa Leverkusens Lukas Hradecky 317 Pässe aus dem Spiel heraus, mehr als 75 Prozent davon kamen an. Das Maß aller Dinge ist hier natürlich Manuel Neuer, der auch in dieser Saison wieder mehr als 87 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler brachte, der aber für Pavlenka kein Maßstab sein kann. Klar ist aber: Es hat schon seinen Grund, warum internationale Spitzenklubs Werder bisher nicht die Bude einrennen, um Pavlenka zu verpflichten. Für das nächste Torwartlevel genügt es eben nicht, nur beim Abwehren von Bällen sehr stark zu sein. Auffallend ist bei Pavlenka zudem seine Linkslastigkeit beim Spiel von hinten heraus, auch das wurde von den Gegnern zuletzt offenbar einkalkuliert.

„Er hat die Messlatte in seinen ersten Jahren bei uns selbst hoch gelegt“, sagt Baumann und spricht damit unbewusst das aus, was die extrem unterschiedlichen Bewertungen von Pavlenka vielleicht am besten erklärt: Einige Jahre hatte Werder davor auf der Torhüterposition ein großes Problem, bevor Pavlenka kam und mit starken Paraden vor allem auch im Abstiegskampf ein wichtiger Rückhalt wurde. Das bleibt unvergessen. Dass er für die nun wesentlich ambitionierteren Ziele des Vereins insgesamt noch besser werden muss, vor allem fußballerisch, ist aber genauso richtig.