Bei Werder geht es dabei in dieser Saison eigentlich nur noch um ein Ziel: Den Klassenerhalt zu schaffen, die Saison also vor den Plätzen 17 und 18, am besten auch vor Relegationsplatz 16 abzuschließen. Neun Spieltage vor Schluss steht Werder nur zwei Punkte vor diesem Zitter-Rang. Die Wahrscheinlichkeit, dass Werder tatsächlich noch dorthin abrutscht, ist allerdings gering.

Das prognostiziert die Hamburger Firma Goalimpact. Der Goalimpact, also der „Einfluss auf Tore“, soll Spielerqualität messbar machen. Dazu greift der hauseigene Algorithmus nicht auf Scorerpunkte oder Passquoten zurück, sondern stellt allein fest, inwieweit sich die Tordifferenz einer Mannschaft zum Positiven oder zum Negativen verändert, wenn ein Spieler auf dem Platz steht. In die Rechnung spielen auch Kontextfaktoren wie Heimvorteil, Müdigkeit, Platzverweise, Qualität des Gegners und Qualität der Mitspieler hinein.

Am Ende bleibt eine Zahl übrig, die im Profifußball meist zwischen 100 und 200 Punkten liegt und die Spielerstärke angeben soll. Damit lässt sich ein Teamdurchschnitt bilden, und mit dem Teamdurchschnitt lässt sich – quasi als Nebenprodukt des Hauptzwecks, Spieler einzuschätzen – so manche Voraussage treffen. Seit 2014 ist der Algorithmus von Goalimpact-Gründer Jörg Seidel dabei präziser als der Sportwettenmarkt, früher schon konnten Entwicklungen wie die von Mesut Özils Aufstieg zum Weltklassespieler oder der Europameistertitel der griechischen Nationalmannschaft 2004 vorhergesehen werden. Mittlerweile bietet das kleine Unternehmen seine Leistungen Vereinen und Beraterfirmen an.

Werder hat richtig auf die Krise reagiert

Bereits im November hatte Seidel über die Situation bei Werder Bremen gesprochen – damals noch in weitaus pessimistischerem Tonfall. Seitdem ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Bremer Abstieg laut Goalimpact stark gesunken: Von 50 Prozent auf zwei Prozent. Und auch das Risiko, noch auf den Relegationsplatz zu fallen, liegt nur noch bei moderaten 13,7 Prozent.

If Werder Bremen could choose the results of the other teams, it wouldn't have been much different. pic.twitter.com/sNUqDqvBLA — Goalimpact (@Goalimpact) 5. März 2018

Wenn Werder so weiter macht, ist der Klassenerhalt also fast schon sicher. Besonders die Rückkehr der anfangs verletzten Leistungsträger Niklas Moisander und Max Kruse, aber auch zwei Überraschungserfolge sorgten dafür, dass Werder sich unter Florian Kohfeldt wieder in ruhigerem Fahrwasser bewegt. „Hauptgrund für die Anhebung der Erwartung waren die Siege in Dortmund und auf Schalke“, erklärt Seidel. Sechs Punkte also, die den Unterschied machen zwischen 32, 33 Punkten, nach denen es noch im November aussah, und 38, 39 Punkten, die der Goalimpact Werder heute zutraut – und auch schon zu Saisonbeginn zutraute.

Dass ein direkter Abstieg für Werder schon jetzt in weiter Ferne liegt, lässt sich laut Seidel aber nicht nur der verbesserten Bremer Leistung zuschreiben. „Nicht nur die eigenen Ergebnisse stimmen, sondern auch die Wettbewerber lassen immer mal wieder Punkte liegen“, erläutert der Goalimpact-Erfinder. Beispielhaft der letzte Spieltag: Das 0:0 zwischen Mainz und dem HSV brachte keinen der Kontrahenten näher an Werder heran.

Ohnehin: Die Hamburger bringen seit Dezember wieder einmal Leistungen, die viel zu schwach sind für die Qualität der teils teuer verpflichteten Einzelspieler. „Vor der Saison und über weite Teile der ersten Saisonhälfte haben wie sie immer knapp über Werder gesehen“, erklärt Seidel. Mittlerweile sieht der Goalimpact den Nordrivalen schon zu 92,7 Prozent auf einem direkten Abstiegsplatz zum Saisonende.

Der Unterschied zum HSV ist vor allem auch eine Mentalitätsfrage. Hört man Werders Spielern oder Trainer Florian Kohfeldt zu, dann ist von Zufriedenheit keine Spur. Nach dem 2:2-Remis in Gladbach, einem respektablen Ergebnis bei einem ambitionierten Gegner, ärgerten sich manche mehr über den verpassten Sieg, als sich über das Comeback nach 0:2-Rückstand zu freuen. Die Chance, zu gewinnen, war schließlich da – und „das ist auch der Anspruch, den ich habe und den auch die Mannschaft hat“, erklärte ein unzufriedener Kruse im Anschluss.

Werder spielt ehrgeizig, will den Sieg über 90 Minuten – und kriegt ihn dann auch manchmal, so geschehen auf Schalke oder im Nordderby. "Wenn aufgrund der Tabellenkonstellation ein Unentschieden die Wahrscheinlichkeit eines Abstiegs erhöht, statt sie zu verringern", erklärt Seidel, "dann ist eine zu defensive Spielweise schädlich." Was einleuchtend klingt, ist auch statistisch wahr: Der Hamburger Fokus auf eine stabile Verteidigung hilft wenig, wenn der Sturm der ungefährlichste der Liga ist.

Viele 50:50-Spiele im Endspurt

Der beste Abstiegskampf ist die Flucht nach vorne. Und Werder ist drauf und dran, sich in einer defensiven Liga wieder ein Alleinstellungsmerkmal unter den Mittelfeldteams zu schaffen. Seidel zumindest gefällt der neue Offensivstil, "und das nicht nur, weil es besser zum Klub passt".

Damit der Klassenerhalt auch wirklich Realität wird, muss Werder in dieser Saison allerdings noch einige schwere Aufgaben überstehen: Dem Heimvorteil des Weserstadions stehen eine Reihe schwerer Gegner wie Leverkusen oder Dortmund gegenüber, den auf dem Papier leichteren Gegnern muss man sich auswärts stellen. Aber: "Es gibt genügend Spiele gegen schlagbare Mannschaften, dass da auch Punkte herunter fallen sollten", bilanziert Seidel. Besonders, wenn Werder weiter so ehrgeizig auftritt.