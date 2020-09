Werder-Trainer Florian Kohfeldt würde Nick Woltemade gerne halten. (nordphoto)

Bisher wurde die Geschichte des Werder-Talents Nick Woltemade von den Beteiligten in den schönsten grün-weißen Farben gemalt. Es ist die Geschichte eines 18 Jahre jungen Eigengewächses, das von Cheftrainer Florian Kohfeldt in der abgelaufenen Saison selbst in schlimmsten Abstiegskampfzeiten gefördert wurde. Im Februar stand der Offensivspieler sogar überraschend in der Startelf: Bei Werders 1:2-Niederlage an jenem Sonnabend in Augsburg zeigte Woltemade, dass er in der Bundesliga mithalten kann, auch wenn ihm gegen die ausgebufften Augsburger Profis keine Aktionen gelangen, die Werder beim Wettstreit um die wichtigen Punkte irgendwie geholfen hätten.

Es folgten vier Einwechslungen in der Bundesliga. Und eine Meldung der „Bild-Zeitung“, die nun viele Werder-Fans aufschreckte. Die Überschrift „Werder kämpft um sein größtes Talent“ ist dabei auf die Körpergröße bezogen, nicht auf das bisher Geleistete: Woltemade misst 1,98 Meter. Im Kern geht es um die Frage, ob Woltemade bei Werder vor dem Absprung ist, weil „das Juwel“, so heißt es, noch keinen Profi-Vertrag habe.

Wo sollte er sich besser entwickeln?

Das kann man so sehen, man kann aber auch die Frage stellen, warum Woltemade das Bremer Angebot, seinen bis Juni 2021 gültigen Juniorenvertrag in einen langfristigen Profivertrag umzuwandeln, bisher nicht angenommen hat. Nach Recherchen des WESER-KURIER wird schon seit Monaten darüber verhandelt, Manager Frank Baumann war hier früh am Ball – und dass es nicht schon längst Klarheit über den ersten Profivertrag des Spielers gibt, liegt nicht an Werder. Bei Max Kruse hätte man in solch einem Fall längst von Zocken gesprochen, beim jungen Woltemade passt das bisher nicht ins öffentliche Bild.

Ob der gebürtige Bremer einen anderen Bundesligaverein findet, der ihm sportlich bessere Entwicklungsmöglichkeiten bietet, darf bezweifelt werden. Dass er schnell einen Klub findet, der ihm mehr Geld zahlen kann als Werder, darf hingegen angenommen werden.