Wie üblich geht es in diesen Tagen vor allem um die Fragen: Wer kommt noch und wer geht? Am 31. Januar um 18 Uhr endet die Transferperiode des Winters. Noch genügend Zeit für Frank Baumann, den Kader zu verändern. Der Sportchef plant aber nicht nur kurzfristig, er muss schon weit über den Winter hinausdenken. Und da geht es bei Werder vor allem um eine Personalie: Zlatko Junuzovic.

Sein Vertrag endet am 30. Juni, entsprechend darf Junuzovic den Statuten gemäß seit 1. Januar offiziell mit anderen Klubs verhandeln. Und es ist anzunehmen, dass er das tut. Denn in den Verhandlungen mit Werder ist aktuell wenig Bewegung. „Wir sprechen ständig mit unseren Spielern. Natürlich haben wir Interesse, unsere guten Spieler so lange wie möglich zu halten und natürlich werden auch mit diesen Spielern Gespräche in den nächsten Monaten geführt“, sagte Baumann im Trainingslager über den Stand der Verhandlungen. In den nächsten Monaten? Ein klares Bekenntnis würde sicher anders klingen.

Junuzovic hält sich derzeit ebenfalls zurück. „Es gibt nichts Neues. Ich will erst mal fit sein und mich auf die Mannschaft konzentrieren. Das ist meine Pflicht und mein Job“, sagte er im Trainingslager in Algorfa. Ein aktuelles Angebot, führte er noch aus, liege ihm derzeit weder von Werder noch von einem anderen Klub vor. Es lässt sich heraushören, dass Klub und Spieler kein klares Bekenntnis abgeben wollen.

Neue Töne sind das nicht. Das Ringen um eine weitere gemeinsame Zukunft begann bereits vergangenen Sommer. Da erwartete Junuzovic ein Jahr vor Vertragsende ein verbessertes Angebot. Aktuell soll er ein Jahresgehalt von 2,4 Millionen Euro pro Jahr beziehen, ein großer Teil davon als Garantiesumme. Baumann offerierte im Juli vergangenes Jahres eine ähnliche Summe, diese aber deutlich stärker leistungsbezogen. Nur wenn er regelmäßig und erfolgreich spielt, könnte er am Ende in etwa dieselbe Summe verdienen. Junuzovic soll mit dem Angebot nicht glücklich gewesen sein. Seitdem gibt es in den Verhandlungen keine Fortschritte. „Momentan ist es sehr ruhig, mein Berater spricht mit Frank Baumann“, sagt Junuzovic.

Ein Wechsel könnte lukrativ sein

Nachvollziehbar sind die Vorstellungen beider Seiten. Hier Junuzovic, der mit 30 Jahren seinen vermutlich letzten großen Vertrag unterschreibt. Das Finanzielle spielt eine entsprechend große Rolle. Dort Baumann, der die Mannschaft strukturell verändern will und muss. Junuzovic ist Großverdiener, war zuletzt aber auch häufiger verletzt. In der laufenden Saison kommt er auf neun Ligaspiele und eins im Pokal. Baumann muss abwägen, welche sportlichen Leistungen er Junuzovic in den nächsten Jahren noch zutraut.

Schon vor der Saison zeichnete sich eine Trennung ab. Trabzonspor lockte Junuzovic mit Netto-Millionen, aus den USA bekundete Orlando City SC Interesse. Junuzovic, so erzählten es Menschen aus seinem Umfeld, wäre gewechselt, wenn Werder ihn hätte ziehen lassen. Vor allem in die Türkei, trotz politisch instabiler Lage und sportlicher Bedeutungslosigkeit. Trabzonspor ist kein Spitzenklub der SüperLig, aber zahlungskräftig. Das lässt erahnen, worum es Junuzovic geht.

Wie geht es weiter? Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Grundsätzlich könnte sich Junuzovic eine Verlängerung in Bremen vorstellen, wenn der finanzielle Rahmen stimmt. „Zladdi hat immer wieder betont, dass er sich bei uns sehr, sehr wohlfühlt – nicht umsonst ist er schon sehr lange hier und hat seine Verträge verlängert. Deshalb kann man davon ausgehen, dass Zladdi sich auch über den Sommer hinaus seine Zukunft hier sehr gut vorstellen kann“, sagte Baumann. Für einen Verbleib in Bremen spricht sein gutes Verhältnis zu Florian Kohfeldt. Im Oktober vergangenen Jahres war Junuzovic zum 35. Geburtstag des Trainers eingeladen.

Wie es weiter geht, wird nicht zuletzt von den Leistungen abhängen, die Junuzovic in der Rückrunde bringt. Seine Fußverletzung ist auskuriert, immerhin. „Meine Wade ist komplett in Ordnung, mein Fuß ist auch okay. Ich fühle mich fit und habe über die Feiertage auch viel individuell gemacht. Ich bin schmerzfrei, das ist auch gut für den Kopf“, sagte er im Trainingslager in Spanien.