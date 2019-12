Am 4. Juli 1999 holt sich Werder Bremen den Deutschen Meistertitel bei der A-Jugend. (imago images)

Einmal im Jahr ruft der Meistertrainer an. 20 Jahre nach dem großen Triumph meldet sich Axel Plaat bei vielen seiner ehemaligen Spieler immer noch zum Geburtstag. „Dann gratuliere ich ihnen und frage mal, wie es so geht“, erzählt der 61-Jährige. 1999 führte Plaat Werders A-Jugend zur deutschen Meisterschaft – ein Erfolg, der für den Verein bis heute einzigartig ist und der die Protagonisten auf besondere Weise zusammengeschweißt hat. „Wir waren damals ein sehr gutes Team“, blickt Markus Krösche zurück. Der jetzige Sportdirektor von RB Leipzig war Kapitän der Bremer A-Jugend und sagt: „Über den Teamgeist haben wir viel kompensiert.“

Andere Mannschaften hatten die besseren Einzelspieler, doch Werders A-Jugend hatte diesen Zusammenhalt. „Da war überhaupt kein Neid untereinander. Auf jeden konnte man sich verlassen“, erzählt Benjamin Titz, der damals zum Kader gehörte. Es gibt viele schöne, kleine Geschichten, die diesen besonderen Geist widerspiegeln. Nach der Meisterschaft war die Siegprämie etwa eine Reise nach Australien, damit die Teamkollegen einmal die Heimat von Torjäger Joey Di Iorio kennenlernen konnten. Beim Endspiel in Stuttgart waren unter den Zuschauern die Veranstalter von zwei großen Jugendturnieren, an denen Werder regelmäßig teilnahm. Sie hatten die Mannschaft so lieb gewonnen, dass sie extra anreisten, um die Bremer anzufeuern. Und während der Halbzeitpause nahmen sich die Reservisten ohne zu überlegen Handtücher und wedelten ihren Mitspielern Luft zu. An solch kleinen Gesten zeigt sich oft, ob es in einem Team stimmt oder nicht.

Erbarmungslose Hitze

Es war nämlich heiß an jenem Sonntagvormittag in Stuttgart, verdammt heiß. „40 Grad“, sagt Axel Plaat. „Wir haben den Spielern immer nur gesagt: Ihr müsst trinken, trinken, trinken.“ Erbarmungslos schien die Sonne am 4. Juli 1999 vom wolkenlosen Himmel und verwandelte das Stadion „Festwiese“, in direkter Nähe zur großen Stuttgarter Arena gelegen, in einen Glutofen. An diese extreme Hitze denken die meisten Spieler immer noch zuerst, wenn sie sich ans Finale erinnern. „Es war unglaublich heiß“, sagt etwa Krösche.

Dem Werder-Kapitän war es zu verdanken, dass die als Außenseiter ins Spiel gestarteten Bremer bereits in der vierten Minute in Führung gingen. Der mit Junioren-Nationalspielern gespickte VfB Stuttgart glich aber postwendend durch den späteren Bundesliga-Stürmer Ioannis Amanatidis aus. Danach sorgten Di Iorio und Tim Borowski per Elfmeter für die 3:1-Halbzeitführung der Bremer. „In der zweiten Hälfte war es eine relativ simple Geschichte für uns. Wir konnten den Ball laufen lassen“, schildert Plaat. Die Stuttgarter dagegen mussten bei der Hitze hinterherlaufen, kassierten auch noch das 1:4 durch Sergey Zimin und verloren Florian Lechner wegen einer Roten Karte. „Wir waren an dem Tag die bessere Mannschaft und ein verdienter Sieger“, hält Plaat fest. Schon im Trainingslager vor der Saison hatte der Trainer das Ziel in großen Buchstaben auf ein Blatt Papier geschrieben: deutsche Meisterschaft. „Darauf arbeiten wir hin, habe ich den Jungs gesagt.“

Wild feiernde Eltern

Als dieses Ziel tatsächlich erreicht war, konnte die große Bremer Party beginnen. Die zum Teil noch minderjährigen Werder-Youngster spritzten nicht etwa mit Sekt, sondern mit Mineralwasser durch die Gegend. Am Nachmittag ging es mit dem Zug zurück in die Heimat, an Bord wurde weitergefeiert, dabei trieben es die mitgereisten Eltern sogar wilder als die Meisterspieler. „In Hannover mussten wir umsteigen, doch einige Eltern sind im Zug sitzen geblieben“, erinnert sich Plaat und lacht. Zurück in Bremen kehrten die deutschen Meister in der Gaststätte der Werder-Halle ein. Axel Plaat, der neben seiner Trainertätigkeit bei einer Bank arbeitete, reichte für den folgenden Montag vorsorglich einen Tag Urlaub ein. Später am Abend saß der Trainer an der Bar neben Tim Hashagen, und der Ersatztorwart sagte: „Trainer, im nächsten Jahr zur gleichen Zeit stehen wir wieder im Endspiel.“ Plaat mochte nicht so recht daran glauben, doch es sollte so kommen. Im Jahr 2000 bestritt Werder mit einigen Spielern aus der Meisterelf 1999 wieder das Finale, verlor aber mit 2:4 gegen Bayer Leverkusen.

Daran zeigt sich: Die Qualität der Bremer Nachwuchsarbeit war um die Jahrtausendwende außerordentlich hoch. Und natürlich war die Hoffnung groß, dass es aus der Meistermannschaft gleich mehrere Spieler in die Bundesliga schaffen. 20 Jahre später haben die Helden von damals ihre Karrieren beendet oder lassen sie ausklingen. Und heute steht fest: Richtig durchgestartet ist nur Tim Borowski. Er holte mit Werder das Double 2004 und wurde Nationalspieler. Ansonsten schafften es Markus Krösche (SC Paderborn) und Ahmet Kuru (FC St. Pauli, Eintracht Braunschweig) in die zweite Liga, der Rest spielte größtenteils im gehobenen Amateurbereich. Das klingt erst einmal enttäuschend, doch Axel Plaat will das richtig eingeordnet wissen: „Wenn einer pro Jahrgang durchkommt, ist das doch schon eine großartige Leistung. Oft schafft es aus der A-Jugend gar kein Spieler bis in die Bundesliga. Das hängt von so vielen Dingen ab.“

Geplatzte Träume

Benjamin Titz zählt einige dieser Faktoren auf: „Wird man entdeckt? Spielt man zum richtigen Zeitpunkt gut? Bleibt man unverletzt?“ Der Offensivspieler wurde 1999 im Finale eingewechselt, war auch 2000 im Endspiel dabei und hatte bereits 1997 mit Werder das Finale um die deutsche B-Jugend-Meisterschaft gegen die Bayern verloren. Drei Endspiele, eine deutsche Meisterschaft – viel mehr geht im Jugendbereich nicht. Im Herrenbereich schaffte Titz bei Werder trotzdem nicht den Durchbruch, ging zum FC Oberneuland und lief über viele Jahre in der Regionalliga auf. „Natürlich träumt jeder, der in der A-Jugend-Bundesliga spielt, davon, Profi zu werden“, sagt der 38-Jährige.

Doch auch wenn dieser Traum bei fast allen A-Jugend-Meistern geplatzt ist: Der eine große Titel mit all seinen schönen Erinnerungen bleibt. Während Axel Plaat von damals erzählt, kramt er das offizielle Programmheft des Endspiels und das große Meisterfoto mit allen Unterschriften der Spieler aus seiner Tasche. Benjamin Titz hat den gelben Schnellhefter, den damals alle Spieler bekamen, gut aufbewahrt. Diverse Zeitungsartikel und Statistiken der Meistersaison sind darin fein säuberlich dokumentiert. Ein Video vom Triumph gibt es auch, das Finale lief live im Fernsehen. „Meine Söhne sind drei und fünf Jahre alt. Ihnen habe ich natürlich schon von damals erzählt und das Video gezeigt“, erzählt Titz. „Ich bin stolz auf die Meisterschaft. Diesen Erfolg kann uns keiner wegnehmen.“

Die Karrieren der A-Jugend-Meister

Beim großen Triumph über Stuttgart im Finale um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft 1999 setzte Werder 14 Spieler ein. Ihre Karrieren verliefen anschließend sehr unterschiedlich.

Mehmet Özkul

Versuchte sein Glück in der Türkei beim Zweitligisten Sakaryaspor, kehrte dann nach Deutschland zurück, wo der Torwart unter anderem für den SV Türkspor Bremen und den Achimer Klub TB Uphusen spielte.

Jan Meyerdierks

Rückte zunächst bei Werder zu den Amateuren auf. 2001 wechselte der Abwehrspieler zu Blau-Weiß Bornreihe, spielte dort in der Oberliga und fungierte nach seinem Karriereende 2009 als Teammanager.

Aleksey Spasskov

Holstein Kiel, Union Berlin – der Verteidiger spielte nach seiner Zeit bei Werder für namhafte Klubs, die damals allerdings noch in der Regionalliga beheimatet waren. Seine Karriere ausklingen ließ der Russe bei der SV Hemelingen und dem TB Uphusen.

Dennis Votava

Sein Vater Mirko Votava ist eine Werder-Legende, der Sohn schaffte es immerhin zu den Werder-Amateuren, später spielte der Verteidiger für den FC Oberneuland und den VSK Osterholz-Scharmbeck in der Regionalliga und Oberliga.

Tim Borowski

Der einzige Spieler aus dem Meisterteam, dem bei Werder der Sprung zu den Profis gelang. Der Mittelfeldspieler holte das Double 2004, spielte ein Jahr bei den Bayern, wurde Nationalspieler und WM-Dritter 2006. Heute ist er Co-Trainer der Werder-Profis.

Markus Krösche

Der Kapitän der Meisterelf schaffte es bei Werder nicht zu den Profis, aber dann mit dem SC Paderborn in die zweite Liga. Nach dem Erstliga-Aufstieg 2014 beendete der Defensivspieler seine Karriere. Seit Saisonbeginn ist er Sportdirektor von RB Leipzig.

Lars Schmedes

Der Junioren-Nationalspieler lehnte 2001 einen Kontrakt als Vertragsamateur ab und ging von Werder zum Zweitligisten Karlsruher SC. Dort kam der der Defensiv-Allrounder nur für die Reserve in der Verbandsliga zum Einsatz. Nach einem Jahr wechselte er zum BV Cloppenburg, dann zum VfL Oythe und zu Blau-Weiß Lohne.

Victor Siasia

Der Offensivspieler verließ Werder direkt nach der Meisterschaft und ging zu Eintracht Braunschweig, wo er zunächst in der Regionalliga und dann nur noch für die zweite Mannschaft spielte. Ging 2004 zum nigerianischen Erstligisten Shooting Stars FC aus Ibadan.

Thorsten Greb

Der Flügelstürmer war mit Abstand der schnellste Spieler des Meisterteams. Rückte bei Werder zu den Amateuren auf, spielte dann unter anderem für den Rotenburger SV und den SC Weyhe in der Regionalliga und Oberliga.

Joey Di Iorio

Er war der Toptorjäger der A-Jugend, doch bei Werders Amateuren schaffte er den Durchbruch nicht. Also ging der Angreifer 2002 zurück in seine Heimat Australien, wo er für diverse unterklassige Klubs mit schönen Namen wie Whittlesea Zebras oder Port Melbourne Sharks spielte.

Sergey Zimin

Der Stürmer aus Russland verließ Werder 2001 und ging zu Kickers Emden. Später lief er unter anderem für den SV Wilhelmshaven und die Würzburger Kickers auf, machte viele Spiele in der Regionalliga und Oberliga.

Benjamin Titz

Zwei Jahre nach der A-Jugend-Meisterschaft ging der Offensivspieler zum FC Oberneuland. Spielte mehrere Jahre in der Regionalliga und Oberliga, unter anderem für den SC Weyhe und den TB Uphusen.

Manuel Kuhl

Nach seiner Zeit bei Werder blieb der Mittelfeldspieler im Bremer Amateurfußball und spielte etwa für die TS Woltmershausen oder den TSV Hasenbüren.

Ahmet Kuru

Bei Werder schaffte der Stürmer den Durchbruch nicht, doch für Eintracht Braunschweig und den FC St. Pauli kam er immerhin auf 64 Zweitliga-Einsätze (zehn Tore). In der Türkei spielte er mit Antalyaspor sogar erstklassig.

Zusätzlich zu den Spielern, die im Finale dabei waren, kamen in der Meistersaison folgende Akteure für Werder zum Einsatz: Heiner Backhaus, Heinrich Büntemeyer, Steffen Dörner, Stefan Gerdes, Tim Hashagen, Simon Knipper, Fabio Lettieri, Mirko Lüders, Daniel Mingrone, Andre Möller, Daniel Niemann, Marc Schacht.