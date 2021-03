Geht Ludwig Augustinsson im Sommer nach England? (nordphoto GmbH / Kokenge)

Seine Einwechslung brachte am Mittwochabend die Wende für den SV Werder Bremen: Ludwig Augustinsson war maßgeblich daran beteiligt, dass die Grün-Weißen nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit am Ende noch mit 2:0 gegen Arminia Bielefeld gewannen. Dabei könnte sich der Linksverteidiger bereits auf Abschiedstournee in der Bundesliga befinden. Laut „kicker“ zieht es den Schweden in die Premier League. Vor einem Jahr soll Leeds United stark an einer Verpflichtung des 26-Jährigen interessiert gewesen sein, wegen der Corona-Pandemie aber Abstand davon genommen haben.

Fakt ist: Werder muss im Sommer Leistungsträger verkaufen, um mit den Ablösesummen das tiefe Finanzloch zu stopfen. Augustinsson gehört ganz klar zu den Kandidaten, die bei einem entsprechenden Angebot gehen dürfen. Werder hofft laut „kicker“ auf einen Betrag „im mittleren einstelligen Millionenbereich“.

Werder zahlte Ablösesumme von 4,5 Millionen Euro für Augustinsson

Augustinsson war im Sommer 2017 vom FC Kopenhagen an die Weser gewechselt. Werder überwies eine Ablösesumme von 4,5 Millionen Euro an den dänischen Club. Der Vertrag mit dem Linksverteidiger war im August 2018 vorzeitig bis 2022 verlängert worden. Dann wäre der schwedische Nationalspieler ablösefrei.

Ganz schnell ist mit einer Entscheidung allerdings nicht zu rechnen. Schließlich steht im Juni noch die EM an, die Augustinsson als Sprungbrett nutzen könnte. Denn in dieser Saison läuft es für ihn zwar viel besser als im Vorjahr, aber kleine Blessuren stoppen ihn immer wieder und lassen ihn nicht konstant auf Top-Niveau spielen. In Bielefeld hatte Trainer Florian Kohfeldt den 26-Jährigen zunächst auf der Bank gelassen, um ihn drei Tage nach der Partie in Köln nicht zu überlasten. Doch Ersatzmann Felix Agu, der Augustinsson im Sommer als Stammspieler beerben könnte, hatte keinen guten Tag erwischt. Deshalb blieb der 21-Jährige zur Pause in der Kabine.

Augustinsson zeigte dann sofort eine ganz andere Sicherheit und Präsenz auf dem Platz. Mit einem geschickten Pass leitete er das 1:0 durch Josh Sargent ein und war auch danach einer der Aktivposten im Bremer Spiel. In dieser Saison bringt er es auf 19 Einsätze in der Liga und im Pokal. Getroffen hat Augustinsson zwar noch nicht, aber immerhin sechs Treffer vorbereitet.