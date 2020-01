Kevin Vogt war Kapitän bei der TSG Hoffenheim. (nordphoto)

Florian Kohfeldt klang am Freitagmittag vor der Abreise aus dem Mallorca-Trainingslager noch recht pessimistisch, was eine baldige Neuverpflichtung angeht. Wenn kein Spieler gefunden werde, der voll ins Anforderungsprofil passe, komme vielleicht auch niemand, sagte der Werder-Trainer. Am späten Freitagabend schrieb dann der „Kicker“, dass Werder vor einer Verpflichtung von Kevin Vogt stehe. Der Verteidiger der TSG Hoffenheim könnte demnach schon an diesem Wochenende nach Bremen wechseln, wahrscheinlich auf Leihbasis mit Kaufoption. Sein Vertrag bei den Kraichgauern läuft noch bis 2022, sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei zehn Millionen Euro.

Vogt will Hoffenheim verlassen, weil er dort am Ende der Hinrunde keine Rolle mehr spielte. Der 28-Jährige bestritt in der laufenden Saison elf Partien. Er kam primär als Innenverteidiger zum Einsatz, kann aber auch im defensiven Mittelfeld spielen. Sollte Werder Vogt tatsächlich holen, könnte eine Dreierkette mit ihm, Ömer Toprak und Niklas Moisander die bevorzugte Abwehrformation werden. Zusätzlich wäre der ehemalige U21-Nationalspieler eine Alternative für die Sechser-Position. Vogt bringt zudem mit 1,94 Metern die gewünschte körperliche Präsenz mit und wäre der von Werder gesuchte Führungsspieler, nicht umsonst war er bei der TSG Hoffenheim Kapitän, bis er sein Amt niederlegte und auf das gestörte Vertrauensverhältnis zu Trainer Alfred Schreuder verwies.