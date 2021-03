Niklas Moisander wird den SV Werder Bremen verlassen. (nordphoto GmbH / gumzmedia)

Offiziell ist es noch nicht, aber eigentlich steht längst fest: Niklas Moisander wird den SV Werder Bremen im Sommer verlassen. Der Vertrag des Kapitäns läuft aus, die Grün-Weißen wollen dem 35-Jährigen kein neues Angebot unterbreiten. Eine vorzeitige Trennung kommt aber nicht infrage.

Darüber hatten schwedische Medien spekuliert und Moisander als Neuzugang bei Djurgardens IF ins Gespräch gebracht. Die Liga dort startet erst am 10. April in die Saison.

„Wir werden uns in den nächsten Wochen mit Niklas unterhalten“, sagte Werder-Sportchef Frank Baumann der DeichStube und wollte noch keinen Einblick in die Pläne geben. Nur so viel: Eine aktuelle Anfrage aus Schweden habe es nicht gegeben.

Werder will aber auch gar nicht auf Moisander verzichten. Er wird für den Endspurt der Saison noch gebraucht. Seinen Stammplatz hat der Finne in seinem fünften Jahr bei Werder zwar verloren, aber er ist ein zuverlässiger Back-up, hat gerade im Pokal gut gespielt. Trainer Florian Kohfeldt lobt Moisander immer wieder dafür, wie er auch als Ersatzspieler seine Rolle als Kapitän ausfüllt.

Ein Karriereende ist für Moisander auch nach der Zeit bei Werder noch kein Thema. Eine Rückkehr in die Niederlande, wo er schon für Ajax Amsterdam, AZ Alkmaar und PEC Zwolle gespielt hat, ist möglich. Als wahrscheinlicher gilt allerdings eine sportliche Zukunft in Schweden, der Heimat seiner Frau Caroline. Die hat Anfang Januar schwedischen Medien verraten, dass sich die Familie mit den zwei kleinen Kindern irgendwann in Stockholm niederlassen werde. Das ist die Heimat von Djurgardens IF – und der Club sucht, wie es der Zufall so will – einen erfahrenen Abwehrspieler.