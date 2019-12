Florian Kohfeldt gibt sich nach der Pleite in München kämpferisch. (nordphoto)

Passend zum Trikotsponsor wirkte Werder am Tag nach dem Debakel von München wie ein geköpftes Huhn, das noch ein paar Meter rennt, obwohl das keinen Sinn mehr hat. Auf den vereinseigenen Medienkanälen wurde beschönigt, was längst nicht mehr zu beschönigen ist. Man habe „den Faden verloren“, es sei „ein gebrauchter Tag“ gewesen. Verharmlosende Sätze, die Werders zuletzt sehr halbherzigen Umgang mit den offenkundigen Problemen fortführten. Es ist der Blick durch die rosarote, in diesem Fall die grün-weiße Brille.

Zwar hat Werder in München noch nicht den Kopf verloren. Ordentlich gerupft wurde das grün-weiße Huhn aber natürlich schon. Und nach dem 1:6 stand Florian Kohfeldt nicht mehr der Sinn nach irgendwelchen Beschönigungen. Der Trainer machte das, was sich seit Wochen keiner öffentlich traute bei Werder: Er rief den Abstiegskampf aus. „Wir haben das Wort Abstiegskampf eine Zeit lang vermieden, weil wir gesagt haben: Es geht nicht nur ums Kämpfen“, erklärte Kohfeldt, „aber jetzt müssen wir. Im Heimspiel gegen Mainz am Dienstag muss die Haupttugend sein, es zu erzwingen. Und das muss jeder merken.“

„Eine sehr harte Analyse“

Zwei sehr wichtige Spiele stehen vor Weihnachten noch an. Gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Erst daheim gegen Mainz, dann am Sonnabend auswärts beim 1. FC Köln. „Wir werden uns jetzt alle zusammenraufen“, sagte Kohfeldt und kündigte für die Winterpause „eine sehr harte und klare Analyse“ an. Diese Analyse werde „uns alle betreffen“, betonte der Trainer, „da nehme ich auch die Mannschaft und das Trainerteam nicht aus. Du kannst nicht in so eine Situation kommen, wenn du keine Fehler gemacht hast. Das ist Quatsch. Und wer so etwas erzählt, der belügt sich selber. Das gilt für alle.“

Mit diesem „Lügen“ wählte Kohfeldt in seiner Enttäuschung ein sehr hartes Wort, aber es stimmt schon, dass im Verein seit Wochen und Monaten so viele Wahrheiten gebogen wurden, dass man sich nicht mehr sicher sein konnte, ob alle Verantwortlichen wirklich noch offen und ehrlich mit den Problemen umgehen. Dazu zählen die mysteriösen Verletzungen, die Qualität einzelner Profis, die Zusammenstellung des Kaders und die unrealistischen Erwartungen.

Der junge Kohfeldt, der als verantwortlicher Cheftrainer naturgemäß nun immer mehr ins Zentrum der Kritik gerät, hat sich offensichtlich zur Vorwärtsverteidigung entschieden. „Wir spielen eine Scheiß-Saison“, sagte er nach dem „sehr, sehr enttäuschenden Spiel“ in München, „und keiner soll mir erzählen, dass wir keine Fehler gemacht haben. Kein Spieler, keiner im Trainerteam, keiner bei Werder.“ Ob das sein persönlicher Kurs ist, oder der des bisher so zurückhaltenden Vereins, werden die nächsten Tage zeigen.

Kohfeldt jedenfalls sieht spätestens mit der schweren Verletzung von Theo Gebre Selassie und damit dem nächsten langfristigen Ausfall den Zeitpunkt gekommen, sich von den Europacup-Träumen und auch vom attraktiven Werder-Fußball zu verabschieden. „Leidenschaft ist jetzt für die beiden Spiele bis Weihnachten extrem wichtig“, fordert er, „wir werden am Dienstag kein Fußballfest erleben. Wir müssen den Sieg gegen Mainz erzwingen. Das ist jetzt Abstiegskampf, und da zählen andere Dinge als die feine Klinge.“

Kohfeldt stellt sich

Vor allem zählen jetzt Taten statt Worte. Gewinnen wollten sie in München, stellte Kohfeldt noch vor dem Anpfiff ein Selbstbewusstsein zur Schau, das in dieser Saison nicht mehr angemessen ist. Der Kader gibt das nicht mehr her. Und die für Werder sonst unter Kohfeldt typische spielerische Linie war gerade in Heimspielen zuletzt nur noch in Spurenelementen zu sehen.

Nun spitzt sich alles im letzten Heimspiel des Jahres zu. Abstiegskampf gegen Mainz. Und das im Weserstadion, wo Werder seit dem 1. September (3:2 gegen Augsburg) kein Bundesligasieg mehr gelang. Was man Kohfeldt zugutehalten muss: Er duckt sich auch jetzt nicht weg. Er stellt sich und kämpft um alles, was auch er bei Werder in den vergangenen beiden Jahren mit aufgebaut hat. Er weiß, dass es gegen Mainz kritische Reaktionen der Zuschauer geben könnte. „Die Verantwortung für all das haben wir“, sagt er, „und ich bin weit davon entfernt, jetzt zu sagen: Die Fans müssen uns unterstützen. Ich verstehe die Enttäuschung.“ Es werde gegen Mainz aber Momente geben, „die können schwierig werden, auch wenn wir alles geben“. Und dann könnten die Fans helfen. „Da baue ich drauf, weil wir überragende Fans haben. Das entbindet uns aber nicht davon, dass wir in der Pflicht sind, die Leistung zu bringen“, betont der Trainer.

Die Keller-Duelle gegen Mainz und Köln werden Folgen haben. Sie entscheiden darüber, ob Werder auf einem Abstiegsplatz überwintert. „Es wäre sehr schön, über dem Strich zu bleiben“, sagt Kohfeldt nach einem langen Seufzer, „das ist ja so ein bisschen das letzte Ziel, das noch verblieben ist. Es wäre wichtig, über dem Strich zu bleiben, um dann eben nicht in einer existenziellen Situation in die Winterpause zu gehen. Aber klar ist: Es geht jetzt nur noch darum, die Klasse zu halten.“

Ob es für Werder die wichtigste Woche der gesamten Hinrunde wird? Kohfeldt überlegt eine Weile. Dann sagt er: „Es wird die Woche, in der man noch eine Chance hat, zumindest so in die Winterpause zu gehen, dass wir durchatmen und uns dann wieder finden können.“ Es ist schon so viel bei Werder verloren gegangen, dass diese Spiele nicht auch noch dazu kommen müssen.