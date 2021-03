Ein gemeinsames Training wird es beim SV Werder Bremen weiterhin geben, ansonsten wird das Team aber bewusst gespalten. (nordphoto / Stoever)

Der SV Werder Bremen schaltet vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart bei seinen ohnehin schon umfangreichen Hygienemaßnahmen in der Corona-Pandemie noch einmal zwei Gänge hoch: Zu den üblichen zwei Corona-Tests pro Woche werden nun auch noch an den anderen Tagen Schnelltests durchgeführt.

Außerdem wird die Mannschaft gespalten. Die Profis, die in dieser Woche von ihren Länderspielen zurückkehren, dürfen nicht zu ihren Kollegen in die Mannschaftskabine, sondern ziehen sich im Gäste-Bereich um. Auch bei der Pflege und beim Essen wird darauf geachtet, dass es bis zum Abflug am Samstag nach Stuttgart keinen Kontakt zwischen diesen beiden Gruppen gibt. Einzige Ausnahme: das gemeinsame Training auf dem Platz. „Das ist ja auch an der frischen Luft“, erklärt Werders Leiter Profi-Fußball Clemens Fritz und betont: „Wir waren schon immer sehr vorsichtig, wollen aber jegliches Risiko weiter minimieren.“

Denn es besteht durchaus die Sorge, dass sich ein Nationalspieler mit Covid-19 infiziert haben könnte. Denn die Werder-Profis waren nicht nur in Gebieten mit hohen Inzidenzwerten unterwegs, sondern hatten in ihren Teams auch Kontakt zu zahlreichen anderen Spielern aus fast allen Teilen der Welt. Auch deswegen war das Hygienekonzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) mit den Schnelltests ausgeweitet worden.

Werder ist in der Pandemie bislang sehr glimpflich davongekommen, hatte im vergangenen Herbst in Felix Agu lediglich einen Corona-Fall im Team zu verzeichnen.