Dieter Eilts warnt Werder vor zu viel Zurückhaltung.

Neue Saison, neue Erwartungen – und dann gibt es gleich eine 1:4-Niederlage gegen Hertha BSC. Ich hatte schon gehofft, dass es für die Mannschaft durch die positive Vorbereitung ohne größere Verletzungen nun auch in der Liga rundlaufen würde. Leider hat sich wieder einmal gezeigt, dass eine Vorbereitung etwas komplett anderes ist als ein Pflichtspiel und der Alltag in der Bundesliga.

Im Zillertal-Trainingslager und auch danach wurde vor allem gegen unterklassige Gegner getestet. Ob dies ein Fehler war, lässt sich aktuell noch schwer sagen. Die Grundidee dahinter war der Wunsch nach Erfolgserlebnissen. Das hat bekanntlich funktioniert. Allerdings hat sich dieses gute Gefühl noch nicht auf die Bundesliga übertragen lassen, es ist und bleibt ein komplett anderer Schnack. Daher ist Vorsicht geboten.

Genügend Warnschüsse

Was mir Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass Florian Kohfeldt nach dem Spiel gesagt hat, dass „der letzte Funke“ gefehlt habe und hoffentlich alle nun „gemerkt haben, wie angefasst wir sein müssen, um Bundesliga-Spiele zu gewinnen“. Ganz ehrlich, das kann und darf eigentlich nicht sein! Darüber hinaus bezeichnete Frank Baumann die Niederlage als „Warnschuss“. Nach der vergangenen Saison bräuchte die Mannschaft meiner Meinung nach genau diesen nicht. Sie weiß doch nach den Erfahrungen der Vorsaison, wie schwer es ist, aus einer Negativspirale herauszukommen, wenn man erst einmal hineingerät. Warnschüsse hat das Team wahrlich genügend bekommen.

Natürlich war das lediglich der erste Spieltag, dennoch kann ich den Unmut, die Kritik und die Enttäuschung der Fans vollkommen nachvollziehen. Wie heißt es in einem bekannten Sprichwort? Wehret den Anfängen! Es wäre meines Erachtens der falsche Weg, wenn die Spieler denken würden, sie könnten erst einmal langsam in die Saison hineinkommen, um sich danach stetig zu steigern. So einfach ist das nämlich nicht. Im Gegenteil: Das ist eine ganz gefährliche Situation. Deshalb müssen die Spieler, der Trainerstab und der ganze Verein von Beginn an alle Antennen ausfahren und wachsam bleiben. Die Mannschaft muss alles daransetzen, nicht direkt wieder in einen Abwärtsstrudel gezogen zu werden.

Erst erfolgreich, dann schön

In der vergangenen Saison waren alle Beteiligten stark genug, um die schwierige Situation im Abstiegskampf gerade noch so zu meistern. Allerdings hat Werder damals auch von der langen Corona-Pause profitiert, in der man sich neu vorbereiten, ausrichten und stabilisieren konnte. Diese Zeit werden sie dieses Mal vermutlich nicht bekommen – schon gar nicht bis zum nächsten Spiel. Rein kalendarisch wird es die kürzeste Bundesligasaison der Historie, noch nie mussten die 34 Spieltage in einem derart kurzen Zeitraum absolviert werden. Deshalb muss man von Anfang an Vollgas geben.

Das kommende Aufeinandertreffen mit dem FC Schalke 04 ist also direkt richtig wichtig. Werder darf dieses Spiel auf keinen Fall verlieren. Natürlich geht die Saison auch danach noch lang genug weiter, aber die Gefahr ist einfach viel zu groß, wieder in einem Teufelskreis zu landen. Wenn man sich die ersten sieben Spieltage anschaut, sind nicht unbedingt Gegner dabei, von denen anzunehmen ist, dass sie um die Champions-League-Plätze mitspielen. Folglich kommen die vermeintlich stärksten Mannschaften erst im Anschluss. Umso entscheidender ist es für Werder, wenn von Anfang an – oder nun eben mit einer Partie Verspätung – intensiv gepunktet wird. Denn der von Trainer Kohfeldt gewünschte attraktive Fußball ist zwar schön und gut, aber erfolgreicher Fußball, der Punkte bringt, ist in Werders Situation viel wichtiger. Also zeigt am nächsten Wochenende auf Schalke, dass ihr wisst, worauf es ankommt und sichert euch die ersten drei Punkte in der neuen Saison!

Zur Person

Dieter Eilts (55)

Ehrenspielführer der Bremer, Europameister von 1996 und ehemalige U 21-Nationaltrainer