Prominenter Zuschauer beim Werder-Training

Weinzierl und Kohfeldt im Fachgespräch

(wkf)

In der vergangenen Saison trafen sie noch in der Bundesliga aufeinander. Am Donnerstag trafen sich Markus Weinzierl und Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Rande des Trainings in Zell am Ziller zu einem Plausch.