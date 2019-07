Ein Mann, ein Wort: Auch trotz der verletzungsbedingten Probleme von Ludwig Augustinsson rückt Außenverteidiger Robert Bauer nicht nach, so betonte es Frank Baumann am Sonnabend in Grassau. „Das ist nicht geplant“, sagte Werders Sportchef, „weder von uns, noch von Seiten des Spielers.“

Drei Wochen Zeit

Der 24-Jährige Bauer war vergangene Saison an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen und ist nach dem Abstieg der Franken auf Vereinssuche. Sein Vertrag in Bremen gilt noch ein Jahr. Baumann: „Robert hat drei Wochen Zeit bekommen, sich individuell fit zu halten und Gespräche mit anderen Klubs zu führen.“

Werder möchte den Spieler diesmal nicht mehr verleihen, was mit einer Vertragsverlängerung verbunden wäre, sondern verkaufen. Doch der frühere Junioren-Nationalspieler, der auf beiden Seiten verteidigen kann, findet bisher keinen Klub.