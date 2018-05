In dieser Saison hat Florian Kohfeldt das Ziel Klassenerhalt mit Werder schon frühzeitig perfekt gemacht – eine beachtliche Leistung, mit Blick darauf, in welchem Zustand und mit welchem Punktestand der 35-Jährige die Grün-Weißen im Herbst 2017 übernommen hat. In der kommenden Spielzeit erwartet Kohfeldt nun eine Weiterentwicklung – was das Spielerische angeht, aber auch in Sachen Tabellenposition.

Den Angriff auf die Europapokalplätze will der Coach aber nicht ausrufen. „Das muss nicht unbedingt sein. Aber auf jeden Fall über eine Weiterentwicklung. Wir wollen uns weniger Schwankungen erlauben als gerade in den letzten Wochen. Ich spüre auch innerhalb der Mannschaft: Wir wollen uns verbessern. Damit rufe ich nicht den Angriff auf Europa aus. Mit einem einstelligen Tabellenplatz würden wir uns aber alle sehr wohlfühlen“, sagt Kohfeldt im Interview mit dem „Kicker“.

Rückblickend erklärt Werders Trainer in dem Interview auch noch einmal, was für ihn besonders wichtig war, als er die Position des Cheftrainers übernahm. Die erste Woche sei für ihn entscheidend gewesen, so Kohfeldt: „Gar nicht so sehr das, was wir auf dem Platz gemacht haben. Sondern: die gezielten Gespräche mit Führungsspielern. Zuvorderst natürlich mit Max Kruse, aber auch mit Thomas Delaney, Niklas Moisander, Zladdi Junuzovic, Philipp Bargfrede, Maxi Eggestein.“

Die enge Bindung zwischen Trainer und Mannschaft belegt auch ein weiteres Beispiel, das Kohfeldt gegenüber dem „Kicker“ verrät. Vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig habe das Trainerteam mit dem Mannschaftsrat besprochen, ob das Positionsspiel noch einmal verändert werden solle. „Da haben wir gemeinsam entschieden, mit einer neuen Variante im Spielaufbau den nächsten Schritt zu gehen“, sagt Kohfeldt.

Nichtsdestotrotz ist sich Werders Trainer sicher, dass in einer Fußballmannschaft keine Basisdemokratie funktioniert. Bezogen auf das Leipzig-Beispiel erklärt Kohfeldt: „Ich habe den Spielern gesagt: Dieser Schritt steht ohnehin an. Das war für mich nie diskutabel. Die Frage war, ob wir ihn gleich gehen oder in sechs Wochen. Dafür wollte ich ein Gefühl bekommen. Ich habe selbst nie eine Saison auf diesem Niveau gespielt. Also breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich die erfahrenen Spieler nach dem passenden Zeitpunkt frage.“

Das ganze Inteview findet sich in der Montagsausgabe des "Kicker" (Print).