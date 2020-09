Werder (hier Christian Groß und Yuya Osako) und die anderen Bundesliga-Klubs dürfen weiterhin fünfmal pro Spiel auswechseln. (nordphoto)

In der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga dürfen die Teams auch in der kommenden Saison in allen Spielen fünf statt drei Auswechslungen vornehmen. Die 36 Profivereine einigten sich am Donnerstag auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) auf die Fortsetzung der Ausnahmeregel, die wegen der Corona-Krise vom Weltverband Fifa eingeführt worden war.

Durch die zusätzlichen Wechselmöglichkeiten soll das Verletzungsrisiko für die Spieler minimiert werden. Zuvor hatte bereits der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Regel für alle Wettbewerbe und Spielklassen - mit Ausnahme der 3. Liga - bestätigt. In der 3. Liga hatte sich eine Mehrheit der Vereine dagegen ausgesprochen.

Auch die Werder-Verantwortlichen hatten sich wiederholt für eine Rückkehr zu drei Auswechslungen stark gemacht. Trainer Florian Kohfeldt sagte etwa: „Es war eine besondere Situation nach der Corona-Zwangspause, die wir auch ganz bewusst genutzt haben. In einer normalen Saison bin ich aber ein großer Fan von drei Wechseln.“ Sportchef Frank Baumann verwies darauf, dass vor allem die Spitzenteams mit ihren breiten Kader von den fünf Auswechslungen profitieren würden. Werders Meinung war in der DFL jedoch nicht mehrheitsfähig, wie sich nun zeigte.