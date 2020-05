Erleichterung bei Werder: Bislang gibt es keinen Corona-Fall in der Mannschaft. (nordphoto)

Während sich beim Zweitligisten Erzgebirge Aue am Dienstag die gesamte Mannschaft nach dem positiven Corona-Tests eines Mitarbeiters in Quarantäne begab, konnten die Werder-Profis durchatmen. Die Covid-19-Tests der Bremer vom Sonntag ergaben ausschließlich negative Ergebnisse, wie der Klub mitteilte. Bereits am Donnerstag waren alle Werder-Spieler und die Mitarbeiter aus dem direkten Teamumfeld durchweg negativ getestet worden.

Die Abstriche für die Tests entnahm ein Mitarbeiter der Paracelsus-Klinik, anschließend wurden sie in einem Bremer Labor analysiert. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte am Montag zunächst die Ergebnisse zentral verkündet und die Vereine angewiesen, dies zunächst nicht selbst zu tun. Laut DFL waren zehn von insgesamt 1724 Tests bei den 36 Profiklubs positiv, nähere Angaben machte der Ligaverband nicht. Werder informierte dann am Dienstagmittag über die Bremer Testergebnisse.