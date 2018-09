Zwei Tore und zwei Vorlagen steuerte Claudio Pizarro beim 5:2-Testspielerfolg der Bremer am Sonnabend gegen den SV Meppen bei. Eine ordentliche Ausbeute, selbst für ein Spiel gegen einen Drittligisten. Trotzdem bleibt Pizarro bei Werder nur Joker, wie Florian Kohfeldt einmal mehr bekräftigte. "Es macht einfach Spaß, ihm beim Fußballspielen zuzuschauen. Er hat die Qualität im Strafraum", wird der Trainer in der "Bild" zitiert. Kohfeldt wolle auch nicht ausschließen, dass Pizarro mal beginnen dürfe, aber: "Der Effekt, wenn Claudio ins Spiel kommt, ist so stark, dass ich mir momentan nicht vorstellen kann, etwas anders zu machen", so Kohfeldt. Pizarro bleibt also bis auf Weiteres Werders berühmteste Teilzeitkraft.

Und am Sonntag wird Pizarro gar nicht spielen. Zwar trifft Perus Nationalmannschaft auf Deutschland, doch der 39-Jährige ist schon länger kein Teil der südamerikanischen Auswahl. Bereits für die WM, Pizarros großer Traum, wurde er nicht mehr nominiert. "Ich werde das Spiel zusammen mit meiner Familie schauen", wird Pizarro in der "Deichstube" zitiert. An einem Sieg seiner Peruaner gegen Deutschland mag er aber nicht recht glauben. "Natürlich wünsche ich mir, dass Peru gewinnt", aber "es wird sehr schwierig, denn die deutsche Mannschaft befindet sich in einer Situation, in der sie den Sieg dringend braucht".

Den "Bild"-Artikel gibt es hier.

Den "Deichstube"-Artikel gibt es hier.