Psychologe Andreas Marlovits ist seit Sonntag bei der Mannschaft auf Mallorca. (nordphoto)

Werder rutschte immer tiefer in den Abstiegskampf, kassierte richtige Klatschen gegen die Bayern und Mainz. Die Mannschaft wirkte teilweise wehrlos und immer verunsicherter, doch kurioserweise war Team-Psychologe Andreas Marlovits in dieser kritischen Phase vor der Winterpause kaum zu sehen. Auch im Trainingslager auf Mallorca fehlte er an den ersten beiden Tagen, ist nun aber seit Sonntag bei der Mannschaft. „Es war geplant, dass er etwas später dazukommt. Trotzdem war er immer involviert“, sagt Frank Baumann.

Werders Sportchef bestätigt zwar den Eindruck, dass Marlovits zuletzt nicht so präsent war, betont aber: „Mehr Präsenz führt nicht immer zu besseren Ergebnissen. Andreas hat im Hintergrund eine sehr wichtige Funktion, gerade auch in der aktuellen Situation. Er steht immer als Ansprechpartner zur Verfügung.“