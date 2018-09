Als Tobias Welz letztmals die Bremer pfiff, haben sie am 6. April in Hannover 1:2 verloren. Nach Treffern von Felix Klaus und Martin Harnik konnte Werder nur noch durch Ishak Belfodil verkürzen. Am Sonnabend (15.30 Uhr) leitet der 41-jährige Polizeibeamte nun das Bremer Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart.

Rafael Foltyn und Martin Thomsen assistieren Welz als Linienrichter. Während Christian Gittelmann als vierter Offizieller am Seitenrand steht, werden Tobias Stieler und Matthias Jöllenbeck als Videoschiedsrichter in Köln sitzen.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: