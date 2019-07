Drei Wochen noch bis zum Pflichtspielstart, dann wartet Atlas Delmenhorst im Pokal auf Werder. Es ist ganz gut, dass die Bremer noch etwas Zeit haben, das ist das Fazit aus dem Test-Turnier gegen den 1. FC Köln und den VfL Osnabrück in Lohne. Erst setzte es eine 0:1 Niederlage gegen den VfL, dann ein mühsames 1:0 (0:0) gegen Aufsteiger Köln.

Die Aufteilung beider Spiele war eindeutig. Im ersten Spiel gegen Osnabrück lief eine verstärkte U23 auf, anschließend gegen Köln eine Mannschaft, die so ähnlich wohl auch beim Pflichtspielstart im DFB-Pokal gegen Delmenhorst zu erwarten ist. Auch die Gewichtung beider Gegner hatte Florian Kohfeldt schon vorher verdeutlicht: „Das Spiel gegen Köln ist ein richtiger Test. Wir wollen sehen, wo wir stehen." Das Spiel gegen Osnabrück zählte nicht ganz so viel.

Großartige Erkenntnisse dürfte das Duell gegen den Bundesligisten auch nicht geliefert haben. Köln wirkte spritziger, griffiger, gieriger, ohne dabei sonderlich zu glänzen. Werder tat sich auch mit der A-Elf schwer, wirkte platt und ohne Esprit. In der ersten Hälfte gab es keine einzige Torchance. In der zweiten prüfte Sargent in der 43. Minute Kölns Torwart Timo Horn, der ohne Probleme parierte. Der US-Stürmer war es auch, der den einzigen Bremer Treffer erzielte: in der 55. Minute traf Sargent zum 1:0.

Die Mannschaft, die zuvor gegen den Zweitliga-Aufsteiger Osnabrück antrat, war eine leicht verbesserte U23. Entsprechend groß waren in etlichen Szenen die Abstimmungsprobleme. Auch die Frische fehlte den Bremern sichtbar. Osnabrück war, besonders in der ersten Hälfte, die deutlich bessere Mannschaft.

In der 19. Minute erzielte Friesenbichler die 1:0-Führung des VfL. Auch in dieser Situation passte die Abstimmung in der Defensive ganz und gar nicht. Torwart Kapino war beim Gegentreffer ohne Chance. In der ersten Hälfte hatte Werder nur zwei auffällige Szenen, die mit gutem Willen als Chance gewertet werden können – beide Abschlüsse hatte Claudio Pizarro.

Nach dem Wechsel kam Josh Sargent für Johannes Eggestein, der erst vor wenigen Tagen verspätet ins Training eingestiegen war. Die erste gute Gelegenheit hatte Martin Harnik, der frei vor dem Tor knapp daneben traf (34. Minute). Anschließend hatte Kapino mehrfach gute Szenen und verhinderte einen höheren Rückstand, indem er Chancen der Osnabrücker vereitelte. Auch Füllkrug, der im Laufe der zweiten Hälfte für Pizarro eingewechselt wurde, konnte entscheidende Impulse setzen. Unterm Strich war es ein enttäuschender Auftritt der Bremer, wenngleich Osnabrück in der Vorbereitung deutlich weiter ist. Kommendes Wochenende beginnt die 2. Liga.

Kohfeldts Fazit zur Pleite gegen Osnabrück fiel milde aus: „Ein paar Chancen zu viel haben wir zugelassen. Aber die Jungs haben es ordentlich gemacht. Wir kommen aus einer extremen Belastung der Spieler. Es war nicht anders zu erwarten."

Die Aufstellung gegen Köln: Pavlenka – Gebre Selassie, Friedl, Moisander, Augustinsson – Möhwald, Sahin, Klaassen – Füllkrug (31. Sargent), Osako, Rashica.

Die Aufstellung gegen Osnabrück: Kapino – Goller, Groß, Becker, Wiemann – Pudic, Rieckmann, J. Eggestein (ab 31. Sargent) – Bartels (46. Barry), Pizarro (46. Füllkrug), Harnik.