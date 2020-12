Kaum Zeit zum Ausruhen für Josh Sargent und Co. (nordphoto)

In den vergangenen Jahren war die Rechnung zumeist ganz einfach: Kurz vor Weihnachten wurde noch um wichtige Siege gekämpft, aber pünktlich zum Fest ging es in eine kleine Ruhepause, ehe bei Werder unmittelbar nach Silvester der Flieger gen Süden bestiegen wurde, um sich auf den zweiten Teil der Saison vorzubereiten. All das entfällt nach diesem besonderen Coronajahr. Stattdessen geht es quasi nahtlos weiter, bereits am 2. Januar steht das nächste Bundesliga-Duell mit Union Berlin an.

„Es ist eine ungewohnte Winterpause, denn eigentlich gibt es keine Winterpause“, sagt Sportchef Frank Baumann. „Das hat natürlich auch auf den Spiel- und Trainingsbetrieb großen Einfluss. Es wird nicht wie sonst ein einwöchiges Trainingslager geben.“ Und nicht nur das, auch die mentale Belastung wird relativ konstant hoch gehalten, viel Leerlauf für den Kopf gibt es nicht. „Man kann nicht wirklich abschalten. Da spreche ich aus eigener Spielererfahrung, wenn ich sage, dass das im Winter immer gut und wichtig war, um sich danach voll auf die zweite Saisonhälfte fokussieren zu können“, sagt Baumann. Doch das Szenario ist ja kein spontanes, sondern seit Monaten bekannt. Folglich haben sie bei Werder vorgesorgt. „Ich denke, dass wir Wege finden werden, damit die Spieler zwischendurch auch mal einen Tag abschalten können“, sagt der Bremer Sportchef. „Ich sehe das jedenfalls nicht grundsätzlich als Problem an.“

Einfacher oder schwerer?

Doch es gibt da noch eine zweite winterliche Konstante, die in diesem Jahr unter neuen Bedingungen stattfindet: die Transferphase. Ab dem 2. Januar können die Vereine wieder Spieler verpflichten, bis zum 1. Februar ist das Wechselfenster geöffnet. So weit, so normal. Durch den verspäteten Saisonstart läuft aber bekanntlich die Hinrunde noch für einige Wochen, weshalb Neuverpflichtungen nun sogar schon in der ersten Saisonhälfte ein Team verstärken können. Gerade für Mannschaften aus unteren Tabellenregionen könnte das ein nicht unwichtiger Faktor sein. Sofern Geld vorhanden ist. Und genau das ist zumindest in Bremen das große Problem. Und deshalb sagt Frank Baumann: „Da wir sehr wahrscheinlich keinen neuen Spieler verpflichten werden, hat das auf uns keine Auswirkungen.“

Sollte allerdings die Konkurrenz um den Klassenerhalt tatsächlich auf dem Transfermakt zuschlagen und personell profitieren, könnte Werders Inaktivität doch noch negative Folgen haben. Für Frank Baumann ist da jedoch reichlich Konjunktiv im Spiel. „Vielleicht verliert der eine oder andere Klub aber auch den einen oder anderen Spieler, was es für uns wieder einen Tick einfacher macht“, sagt er deshalb. „Alle haben da die gleichen Voraussetzungen.“