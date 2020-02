Florian Kohfeldt lässt einige Aufgaben im Klub temporär ruhen, um sich voll auf den Abstiegskampf zu konzentrieren. (nordphoto)

Er war eigentlich immer da. Und überall. Florian Kohfeldt wird nicht nur gern als das Gesicht des Vereins bezeichnet, er lebt diese Rolle auch intensiv aus. Wenn es bei Werder etwas Wichtiges zu besprechen gibt, ist der Cheftrainer der Bundesliga-Mannschaft stets ein gern gesehener Zuhörer. Mindestens. Nicht selten mischt er sich ein, wird zum Ideengeber und erklärt, wie er sich die Strukturen des Vereins vorstellt. Seines Vereins. Florian Kohfeldt hat schließlich einen Großteil seines Lebens bei Werder verbracht, sich aus dem Nachwuchsbereich nach ganz oben gearbeitet. Für ihn ist dieser Klub mehr als nur ein Job. Er ist eine Leidenschaft. Auch deshalb ist er für viele Fans die ideale Verkörperung dessen, was Werder für sie selbst bedeutet. Kohfeldt hat dieses Komplettpaket bislang gern gestemmt, doch nun ist es an der Zeit für einen Kurswechsel.

„Ich bleibe dabei, dass ich mich auch in der jetzigen Situation nicht grundlegend verändere – schon gar nicht, was mein Engagement angeht und auch überhaupt nicht bezüglich meiner Sicht auf den Fußball“, sagte Kohfeldt am Mittwoch. „Es ist immer noch das alles Entscheidende, Inhalte zu vermitteln.“ In der Tat wirkt der 37-Jährige nicht im Geringsten amtsmüde. Die zahlreichen Enttäuschungen der vielen Wochenenden in dieser Saison nimmt er sich zu Herzen und bastelt sofort an einer Lösung. Wo andernorts das Personal auf der Bank selbst hinschmeißt oder geschasst wird, darf Florian Kohfeldt weiterarbeiten. Unter noch größerer Beobachtung zwar, aber mit nicht weniger Enthusiasmus. „Wenn der Eindruck von draußen ist, dass ich 100 Prozent gebe, dann würde ich dem ungern widersprechen, weil es auch mein eigener Eindruck ist“, sagte er.

Viele Aufgaben im Verein

Das Problem an der Sache: Der Erfolg fehlt. In gehörigem Maße sogar. Die Zahl der Kritiker wird dadurch nicht eben geringer. Die Bedrohung, dem „Trainer des Jahres“-Fluch ebenfalls zu erliegen, ist groß. Zu Kohfeldts Vorgängern bei dieser DFB-Auszeichnung gehörten etwa Markus Kauczinski, Hannes Wolf und Domenico Tedesco – allesamt haben sie wenig später ihren Arbeitsplatz verloren. Florian Kohfeldt sind derartige „Fun Facts“ in der Regel egal. Behalten würde er seinen Posten natürlich trotzdem gern.

Deshalb richtet er sich neu aus. Anstatt auf vielen Hochzeiten zu tanzen, konzentriert er sich nun auf das größte Sorgenkind. „Fakt ist, dass meine Aufgabe jetzt darin besteht, die richtigen Hebel zu finden und einige Bereiche vielleicht ein bisschen wegzulassen und andere mehr anzusprechen“, sagte er. „Ich habe mich in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel mit der Gesamtentwicklung von Werder beschäftigt, mit der Infrastruktur und Themen wie dem Leistungszentrum.“ Dafür hat er viel Applaus bekommen, viele Schulterklopfer. Der Florian war längst für jedermann zum Flo geworden. Das bleibt er im Grunde auch weiterhin, etwas mehr Kohfeldt darf es gerade jetzt aber schon sein.

13 Spiele, 13 Chancen

Neuerdings müssen die Sitzungen in den U-Mannschaften deshalb ohne Florian Kohfeldt auskommen. Nicht immer, so ist es aus dem Verein zu hören, kommt das gut an. Da setzt es auch schon mal den Vorwurf eines veränderten Charakters. Zumindest dem Trainer selbst sind derartige Unmutsäußerungen noch nicht untergekommen, wie er betonte. „Ich habe da die entsprechenden Personen informiert und das verstehen auch alle – zumindest ist das mein Eindruck“, sagte er. Eine Alternative für sein Handeln gebe es in der jetzigen Situation auch nicht. „Das sind Dinge, die jetzt einfach nicht auf meiner Tagesordnung stehen“, sagte Kohfeldt. „Dort steht jetzt allein die Fokussierung auf die Bundesliga-Mannschaft. Diese hatte ohnehin schon immer die höchste Priorität, aber das hat sich jetzt noch einmal deutlich verschoben.“

Auch deshalb ging es schon vorzeitig nach Leipzig. Das Kurz-Trainingslager soll bei allen Beteiligten noch einmal die Sinne schärfen. Es gehe jetzt vorrangig darum, sich darauf zu konzentrieren, "was jetzt elementar wichtig ist, um Punkte zu holen". Und zwar unabhängig vom Gegner. "Wir haben noch 13 Spiele, das sind 13 Chancen für uns", rechnet Kohfeldt vor und fordert: "Das muss in unseren Kopf rein. Es gibt nur noch Endspiele. Die Situation ist sehr ernst. Wir müssen das – egal gegen wen wir spielen – so angehen wie gegen Dortmund.“

Handlungsmuster für die Spieler

Es war eine der wenigen Partien, in der es den Bremern gelang, auch während der 90 Minuten die richtige Reaktion zu zeigen. Als der BVB im Pokal die Aufholjagd mit dem 1:2-Anschlusstreffer startete, legte Milot Rashica prompt den dritten Werder-Treffer nach. Doch das hat bekanntlich seltenheitswert. „Viel zu häufig werfen uns in Spielen kleine Momente zurück“, monierte Kohfeldt, der deshalb beim Krisen-Camp in Sachsen einen Plan aus dem Winter 2018 weiter verfeinern und seinen Spielern mit auf den Weg geben möchte. „In der letzten Saison waren wir in einer ähnlichen Situation. Wir haben zur Mitte der Hinrunde nach der Pause zu viele Gegentore bekommen„, sagte Kohfeldt. “In dieser Phase haben wir es mit Handlungsmustern probiert. Zum Beispiel haben wir mit Beginn der zweiten Halbzeit zwei lange Bälle gespielt, um ins Gegenpressing zu kommen.„ Mit dieser Marschroute sei es den Spielern in der Folge leichter gefallen, das Pausen-Manko zu überwinden. Ein verändertes Modell soll nun erneut für Sicherheit sorgen. “Auch jetzt arbeiten wir mit Handlungsmustern, die wir einsetzen, wenn bestimmte Ereignisse passieren. Dass der Grundansatz funktioniert, haben wir bereits gegen Dortmund gesehen.“

Nun muss aus dem Grundansatz nur mal eine Konstante werden. Nüchtern betrachtet sind die besagten 13 Chancen schließlich doch recht wenig, um sich mit temporären Glückseligkeiten zu retten. Florian Kohfeldt wird sich dieser Aufgabe widmen. Noch etwas rigoroser als vorher.