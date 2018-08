Zweimal holte sich Felix Brych bei Werders Spiel gegen Hannover Hilfe aus Köln - sowohl beim 1:0 der Gäste aus Hannover als auch beim Ausgleichstreffer durch Theo Gebre Selassie ließ der Schiedsrichter vom Video-Assistenten prüfen, ob eine Abseitsstellung vorlag. Zu einem korrigierenden Eingriff kam es nicht. Im Grunde ein Vorgang, der auf Zufriedenheit bei Marco Bode stoßen dürfte.

Der Werder-Boss gehört keinesfalls zu den Befürwortern des Videobeweises. Denn durch den entstehe eine neue Ebene, eine neue Frage: "Wann greifen wir ein?", so Bode im Fußball-Talk von Jörg Wontorra im Bezahlsender Sky. Eine Frage, die die Liga nach Ansicht von Bode weder im vergangenen Jahr noch beim Start in die neue Saison zufriedenstellend lösen konnte.

Was im Nord-Duell mit Hannover noch gut klappte, weil der Assistent in Köln tatsächlich assistierte, funktionierte im Spiel Schalke gegen Wolfsburg hingegen rein gar nicht. Dort griff der Video-Schiedsrichter mehrfach ein - so wurde aus einer Gelben Karte für den Schalker Matija Nastasic eine Rote und aus einer Roten Karte für den Wolfsburger Wout Weghorst eine Gelbe. In beiden Fällen wurde die Entscheidungshoheit von Schiedsrichter Patrick Ittrich untergraben, ohne das es nötig gewesen wäre. Beide Fouls waren diskussionswürdig, eine klare Fehlentscheidung lag aber nicht vor.

Bode bemängelte Fälle wie den in Wolfsburg und warf den Verantwortlichen "nervöses Handeln" bei ihrem Streben nach mehr Gerechtigkeit auf dem Feld vor. "Weniger ist mehr", mahnte Bode Zurückhaltung an. Er wünsche sich einen Eingriff aus Köln nur im Falle von "krassen Fehlentscheidungen". "Entweder es wird in Köln entschieden, oder im Stadion - beides geht nicht", so Bode. Wenn weniger mehr ist, ist gar nicht eventuell noch mehr: "Ich würde am liebsten ganz darauf verzichten", sagte Bode über die Video-Hilfe.