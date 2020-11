Gestandene Profis mit internationaler Erfahrung: Vergangene Saison schafften Davy Klaassen und Kevin Vogt mit Werder den Klassenerhalt. (nordphoto)

Vielleicht wäre Frank Baumann auch ein guter Anwalt geworden, das Verteidigen zählte schließlich schon zu seiner Zeit als Profifußballer zu seinen Stärken. Im Prinzip hat sich daran in seinem fünften Jahr als Manager bei Werder nicht viel verändert. Baumann ist wieder am Verteidigen. Mal geht es um seine Anstellung als Geschäftsführer Sport des Bremer Bundesligisten, eine Aufgabe, bei der er in Zeiten der Corona-Krise nicht durch allseits beklatschte Transfers glänzen kann. Weil aber auch die vorhandenen Spieler in dieser Saison nahezu allesamt keinen Glanz versprühen, muss Baumann nun auch Werders eher destruktive Spielweise immer wieder verteidigen, selbst wenn viele der übrigen Bundesligavereine gerne die zehn Punkte in der Tabelle hätten, mit denen Bremen nach sieben Spieltagen auf einem komfortablen neunten Platz rangiert – zumindest bis zum undankbaren Auswärtsspiel beim FC Bayern an diesem Wochenende.

Als Baumann zuletzt nach dem tristen 1:1 gegen Köln die beachtlichen 17 Bremer Torschüsse hervorhob, wurde er dafür belächelt. „Es waren keine 17 Torchancen, aber Torschüsse“, sagt er mit ein paar Tagen Abstand, „wir wissen auch, dass wir nicht super gespielt haben und auch nicht attraktiv, das haben wir ja auch nie gesagt. Es gab sehr viele Unterbrechungen und kaum Spielfluss in dieser Partie – und es ist in der Bundesliga nun wirklich nicht so, dass jede Mannschaft in der Offensive Traumfußball spielt oder überhaupt offensiven und attraktiven Fußball spielt. Es ist so, dass eher weniger Teams so spielen. Vielleicht die ersten fünf oder sechs, und dann hört es schon auf.“

Groß und Mbom statt Klaassen und Vogt...

Werder gehört nicht zu den Auserwählten an der Tabellenspitze. Den Hauptgrund dafür sehen die sportlich Verantwortlichen vor allem im Mittelfeld – dem Mannschaftsteil, in dem es bei Werder die meisten Veränderungen gab. „Wenn man die Abgänge sieht mit Vogt, Klaassen, Sahin, Bargfrede und ein paar anderen, dann haben wir im Zentrum ein Stück weit eine neue Mannschaft“, betont Baumann. Dem kann man nicht widersprechen: Ein Mittelfeld mit Groß, Mbom und Eggestein spielt anders Fußball als Klaassen, Sahin, Vogt und Eggestein dies taten.

Baumann ärgert die grundsätzliche Sichtweise: „Vergangene Saison wurde uns vorgeworfen, dass wir zu lange an dem offensiven und attraktiven Fußball festhalten wollten. Jetzt spielen wir von Anfang an einen eher pragmatischen Fußball aufgrund der Situation und auch, weil wir aus unseren Fehlern lernen und es ein 'Weiter so' nicht geben wird.“ Nun stimmt die Punktausbeute, dafür wird der lahme Fußball kritisiert. „Natürlich wollen wir irgendwann wieder offensiveren Fußball spielen“, sagt Baumann dazu, „wir haben aber gesagt, dass es ein Prozess wird.“ Am Sonnabend in München jedoch wäre eine gute Defensive gar nicht so schlecht.