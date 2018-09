Da saß er nun also im Presseraum des Weserstadions und schmunzelte. Die vergangenen Tage waren wahrlich gut gelaufen für Milot Rashica. Erst hatte er Werder in Frankfurt zum Sieg geschossen, dann auch noch einen historischen Erfolg mit der kosovarischen Nationalmannschaft gefeiert. Es gab nach seiner Rückkehr nach Bremen also eigentlich wirklich keinen Grund zur Klage. Manchmal sind es allerdings bekanntlich die kleinen Dinge, die zur Perfektion fehlen – und die für das Schmunzeln in Rashicas Gesicht sorgten.

Natürlich, so erzählte Milot Rashica, hatte auch er nach seinem Freistoßtreffer gegen die Eintracht davon gehört, dass ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen ganz besonders gejubelt hatte. Der Mann aus Herne hatte nämlich aus seinem Minimaleinsatz von einem Euro satte 250 000 Euro gemacht. Dank des späten Tores von Rashica. „Ich denke, dass er ein echter Glückspilz ist“, sagte der 22-Jährige.

Das lässt sich allerdings nicht von einem anderen ­Herren behaupten, dem Werders Flügelflitzer kurz darauf begegnete. „Am Flughafen in ­Pristina habe ich dafür einen Mann getroffen, der durch mein Tor gegen Frankfurt Geld ­verloren hat“, erzählte Milot Rashica lachend. „Als meine Familie dort auf mich wartete, kam er direkt zu mir, um mir das zu sagen.“ Am Ende sei die Wut über den Verlust aber wohl doch nicht so groß gewesen. „Er hat ­dabei gelacht und mich sofort nach einem Foto gefragt. Ich glaube nicht, dass er so viel Geld verloren hat, denn er war nicht wirklich sauer.“

Erlebnisse, die Kraft geben

Die kleine Anekdote zeigt ganz gut, was momentan im Kosovo los ist. In der Balkan-Republik ist man unheimlich stolz auf seine Fußballer. Selbst wenn sie beim Tippspiel für einen Misserfolg sorgen. Erst recht nach dem, was am vergangenen Montag passiert ist. Da gewann der Kosovo nämlich mit 2:0 gegen die Färöer-Inseln und feierte den ersten Sieg in einem Pflichtspiel nach zuvor elf Versuchen mit neun Niederlagen.

Und dann auch noch zu Hause in Pristina. Im erneuerten Fadil-Vokrri-Stadion. „Die letzten beiden Jahre haben wir immer in Albanien gespielt. Dort haben wir uns auch zu Hause gefühlt, die Albaner sind wie Brüder für uns“, sagte Rashica. „Aber das war immer ein bisschen weit für unsere Fans. Jetzt waren wir nah dran an unseren Fans, unserem Volk, unseren Familien. Die Tickets waren in ein, zwei Stunden ausverkauft, es war eine großartige Atmosphäre.“

Einen kleinen Fan machte Milot Rashica dann noch besonders glücklich. Der Junge war eigens aus Kanada mit seinen Eltern angereist und hatte per Plakat um das Trikot seines Lieblingsspielers gebeten. Rashica musste nicht lange überlegen und reichte sein Shirt sofort weiter. „Ich hatte aber zum Glück noch ein zweites, das ich persönlich behalten konnte“, sagte Rashica. Ein derart historisch bedeutendes Exemplar legt man sich schließlich auch gern selbst in den heimischen Schrank.

All diese Erlebnisse will der 22-Jährige nun nutzen, um auch bei Werder weiter aufzufallen. „Das motiviert mich, das gibt mir Kraft“, sagte Rashica, der aber um die große Konkurrenz auf den Außenbahnen weiß. Martin Harnik, Yuya Osako, Florian Kainz und Johannes Eggestein wollen schließlich ebenfalls spielen. „Und ich weiß auch, dass die anderen ebenfalls ihr Bestes geben“, sagte Rashica deshalb. „Dieser Konkurrenzkampf macht uns stärker.“

Hoffen auf die Startelf

Für Milot Rashica sprechen in diesem ­Kopf-an-Kopf-Rennen vor allem seine Qualitäten in Eins-gegen-eins-Situationen und seine Schnelligkeit. Cheftrainer Florian Kohfeldt spricht in diesem Fall gern von einer „Waffe“, über die er mit dem Kosovaren verfüge. Eine Waffe, die er gern dann einsetzt, wenn das Spiel schon ein wenig fortgeschritten ist. Genau deshalb muss Milot Rashica mitunter zuschauen – ohne dass Kohfeldt damit die Form des Außenangreifers infrage stellt. Rashica selbst versucht solche Momente ebenfalls positiv zu sehen, sich nicht irgendwelchen negativen Stimmungen hinzugeben. „Auf der Bank zu sitzen motiviert dich, im nächsten Training und im nächsten Spiel alles zu geben“, sagte er im Stile eines perfekten Teamspielers.

Nach einer solchen Woche, wie Milot Rashica sie gerade erlebt hat, fallen solche Worte noch ein bisschen leichter. Und selbst­verständlich macht er sich Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz im Bundesliga-Heimspiel an diesem Sonntag gegen den Aufsteiger 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr). Zumal Rashica bewiesen hat, dass er mehr kann als die besagten Eins-gegen-Eins-Duelle. Nämlich Freistöße schießen.

„Ich würde es wieder versuchen“, sagte er mit Blick auf sein Traumtor zum 2:1 gegen Frankfurt, „und ich hoffe, dass es wieder klappen würde.“ Da war sie wieder, die Sache mit der Perfektion und den kleinen Dingen, die in solchen Augenblicken zusammenpassen müssen. Zumindest zwei Tipper auf dieser Welt wissen davon ein Lied zu singen.