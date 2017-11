Diego Ribas da Cunha ist einer dieser Namen, der bei Werder-Fans immer für leuchtende Augen sorgen dürfte. Der Brasilianer, der von 2006 bis 2009 an der Weser im offensiven Mittelfeld zauberte und neben Johan Micoud der vielleicht einflussreichste „Zehner“ der unter Thomas Schaaf populären Bremer Mittelfeldraute war, steht für Champions-League-Niveau, Werders Zeit als erster Bayern-Jäger der Liga und mitreißenden Offensivfußball. Erst ein Angebot von Juventus Turin konnte den stets umworbenen Diego aus Bremen weglocken.

Dort lief es sportlich dann weniger gut. Über Stationen beim VfL Wolfsburg, Atletico Madrid und Fenerbahce Istanbul hat Diego, mittlerweile 32 Jahre alt, den Weg zurück nach Brasilien gefunden. Genauer: Nach Rio de Janeiro. Beim Topklub Flamengo läuft es wieder für den Spielmacher. Diego steht sogar wieder im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Nicht ausgeschlossen, dass der Ex-Werderaner im Sommer 2018 bei der Weltmeisterschaft in Russland mit dabei ist. Diegos größte Sorge ist derzeit wohl tatsächlich der Verein, bei dem sein Stern damals aufging – also Werder.

„Wenn ich an Bremen denke, habe ich einen großen Klub vor Augen“, erinnert Diego sich im „Sport Bild“-Interview an die früheren Jahre des Erfolgs. „Darum blutet mein Herz, wenn ich sehe, was mit Werder passiert ist.“ Der Brasilianer ist ein wenig erstaunt, wie schnell der Verein vom Meisterschaftsanwärter zum Abstiegskandidaten absteigen konnte. „Der Klub hat viele gute Spieler verkauft, hatte also Geld“, so Diego. „Irgendwo ist dann wohl ein großer Fehler gemacht worden“.

Für die Zukunft hofft Diego darauf, dass Werder zumindest wieder ansatzweise an die alten Zeiten anknüpfen kann. „Ein Verein wie Bremen gehört meiner Meinung nach immer unter die Top 7 oder 8 der Bundesliga“, legt sich Diego fest. Zumindest ein Aspekt, der Werder damals schon auf höchstem Niveau ausgezeichnet hatte, ist nach Meinung des Ex-Bremers noch genau so stark vorhanden wie in den guten, alten Zeiten: „Wenn ich mir die Spiele im TV anschaue, sehe ich auch, dass die Fans immer noch da sind“, freut sich Diego.

Das komplette Interview mit Diego gibt es in der aktuellen Ausgabe der „Sport Bild“ zu lesen. (mw)