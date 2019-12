Florian Kohfeldt unterschreibt auf einer gelben Paprika eines Fans (nordphoto)

Wer als Werder-Fan an Trainingstagen am Weserstadion Autogramme sammeln will, hat es vergleichsweise gut. In München beispielsweise steuern die Profis ihre Autos in den dunklen Schlund einer Tiefgarage am Trainingszentrum Säbener Straße. Hinterher geht es direkt von dort wieder nach Hause. Kontakt zu Spielern oder Trainer ist für die Anhänger nicht möglich, maximal ein Winken durch die Autoscheiben, wenn diese nicht verdunkelt sind. In Bremen laufen die Spieler einen längeren Weg vom Platz in die Kabine, für jeden Fan ist es die beste Gelegenheit, um Autogramme oder gemeinsame Fotos zu bitten. Und dabei sind Werders Profis in der Regel sehr geduldig.

Meist sind es Fotos oder Trikots, auf denen sich Fans den Namenszug ihrer Lieblinge wünschen. Manchmal sind auch aber Gegenstände dabei, die auf den ersten Blick wenig sinnvoll erscheinen. Was immer zu sehen ist, ist dass ein kleiner Moment, das Zusammentreffen mit einem Idol, zu einem ganz großen wird. So wie Ende März, als ein Junge, elf Jahre alt, Florian Kohfeldt eine gelbe Paprika entgegen streckte und ihn bat, diese zu signieren. Kohfeldt, ebenso schlagfertig wie humorvoll, tat wie er gebeten wurde. Als er fertig war, gab er dem jungen Werder-Fan den Ratschlag, die Paprika besser nicht zu essen.