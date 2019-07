So ganz ernst meinte Davy Klaassen das wohl nicht, aber was der Mittelfeldspieler im Interview mit der niederländischen Zeitung „De Telegraaf“ sagte, ordnet Claudio Pizarros Status in Bremen ganz gut ein. „Er ist wirklich eine große Legende hier“, erklärte Werders Mittelfeldspieler dem Journalisten aus seinem Heimatland und fügte hinzu: „Wenn wir trainieren und er schon früher reingeht, gehen die Fans einfach weg. Keiner schaut dann noch dem Rest des Teams zu.“

Ansonsten betonte Klaassen einmal mehr, dass er sich in Bremen wohl fühle und dass der Spielstil der Mannschaft perfekt zu ihm passe - wie kürzlich im Interview mit dem WESER-KURIER. „Ich habe für mich entschieden, dass ich diese Saison bei Werder spielen will“, betonte der 26-Jährige. „Ich werde sehen, was ich im nächsten Jahr will. Werder ist ein Klub mit großen Ambitionen. Wir waren nahe dran an Europa. Es ist ein gutes Ziel für die neue Saison, es dieses Mal zu schaffen.“

Hoffnungen auf eine Nominierung für die niederländische Nationalmannschaft hat Klaassen weiterhin. Im Oktober 2017 spielte er letztmals für die „Elftal“. Er sei aber im Kontakt mit Bondscoach Ronald Koeman. „Er sagte: Gib dein Bestes. Ich weiß, dass sie kommen werden, um mich zu beobachten“, erklärte Klaassen.