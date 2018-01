Zu Beginn des Trainingslagers in Algorfa war es Frank Baumann, der für Ausehen gesorgt hatte: Werders Sportchef hatte nachdrücklich betont, mit dem Kader zufrieden zu sein und keine Notwendigkeit für Zu- oder Abgänge zu sehen. Wie genau Baumann diese Aussagen meinte, bleibt offen: Möchte man sich bei Werder einfach nicht in die Karten schauen lassen? Fehlt das Geld, um eine wirkliche Verstärkung zu verpflichten? Oder ist das Vertrauen in die Stärke des Kaders wirklich so groß, dass auch auf Tabellenplatz 16 noch niemand bei Werder nervös wird?

Vermutlich ist es von allem ein bisschen, wenn man Trainer Florian Kohfeldt dieser Tage in Spanien zuhört. „Ich möchte grundsätzlich keine Spieler abgeben“, stellt Kohfeldt während einer Medienrunde erneut klar. Das hat mit der Qualität zu tun, die Kohfeldt seinem Kader Mal um Mal zuspricht – aber auch mit der Quantität. „Wir hatten in der Zeit mit Viktor (Skripnik, Anmerkung der Redaktion) teilweise einen Kader mit 27, 28 Spielern und da möchte ich nicht wieder hin“, erinnert Kohfeldt. Mit weniger Spielern lässt es sich einfach fokussierter arbeiten. Auch in der Hinrunde fast schon abgeschriebene Spieler wie Aron Jóhannsson spielen unter Kohfeldt wieder eine größere Rolle. „Weniger als jetzt, ist aber auch schwierig“, fügt Kohfeldt an. Sollte also noch jemand den Verein verlassen, dann wohl nicht ohne Ersatz.

Das dürften dann aber auch keine halbgaren Lösungen oder Schnellschüsse sein, sondern Spieler, „von denen wir auch wirklich überzeugt sind, dass sie uns helfen“. Und zwar nicht nur in der Rückrunde, wenn es gemeinsam gilt, den Abstieg zu vermeiden, sondern auch darüber hinaus. „Wir dürfen nicht nur an dieses halbe Jahr denken“, mahnt Kohfeldt an. Eine Einstellung, die sich mit Kohfeldts Überzeugung deckt, eigentlich schon einen Kader beisammen zu haben, dem der Klassenerhalt gelingen sollte. „Ich hoffe, dass ich nicht naiv bin“, reflektiert Werders Chefcoach.

Dennoch wolle man im Verein, bei aller Hoffnung auf eine bezahlbare Soforthilfe, nie die mittel- und langfristige Entwicklung außer Acht lassen. „Sonst bist du immer in dieser Spirale“, fürchtet Kohfeldt. Aus dieser wolle man aber nun einmal heraus. „Wenn sich Qualität anbietet, die uns dauerhaft weiterhilft, dann werden wir das machen“, hält Kohfeldt die vagen Hoffnungen auf eine Verstärkung am Leben. Ein Muss, da ist er sich mit Baumann einig, seien neue Spieler aber nicht.

Sané bleibt wichtig für den Kader

Neben neuen Spielern bleibt aber auch die Zukunft einiger Alteingesessener ein Thema in Algorfa. Etwa die von Lamine Sané, der am Vortag als Nachzügler im Trainingslager angekommen war, nachdem er aus privaten Gründen zuvor den Flieger verpasst hatte. In der Hinrunde war Sané für Kohfeldt kaum mehr als ein Rollenspieler in der Dreierkette oder als Einwechsler. Eigentlich nicht der Anspruch des Senegalesen.

„Ich sehe ihn gegnerbezogen, aber auch sonst in einem Zweikampf mit Milos“, kommentier Kohfeldt die Siutation des Innenverteidigers, der „nach wie vor eine Bedeutung“ für den Fußball bei Werder habe. Auch in der Mannschaft hat das Wort des 30-Jährigen Routiniers Gewicht. Sanés Problem heißt derzeit vor allem Milos Veljkovic: Der Serbe möchte genau wie der Senegalese für die Nationalmannschaft seines Landes berücksichtigt werden, um im Sommer mit nach Russland zur Weltmeisterschaft zu fahren. Linksfuß und Leistungsträger Niklas Moisander ist ohnehin gesetzt, somit läuft es daneben auf einen Zweikampf hinaus.

„Ich bin guter Hoffnung, dass er diesen Kampf in der Rückrunde annimmt“, erklärt Kohfeldt. „Das ist grundsätzlich für einen Trainer eine befriedigende Situation, wenn man solche Möglichkeiten hat.“ Weniger befriedigend ist der Status Quo natürlich für Sané. Der nehme seine Situation zwar professionell an, sei aber natürlich trotzdem nicht zufrieden mit dem Platz auf der Bank. „Auch das versuchen wir über Gespräche zu regeln“, so Kohfeldt – dass allein dadurch nicht jeder zufrieden sein könnte, sei aber „auch klar“.