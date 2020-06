Ludwig Augustinsson hofft, dass diese schlimme Werder-Saison noch ein gutes Ende findet. (nordphoto)

Es war aus Vereinssicht sicherlich nicht der allerschlechteste Einfall, am Mittwochmittag Ludwig Augustinsson in ein Mediengespräch mit den Journalisten zu schicken. Der 26-Jährige gilt als Musterprofi, für allzu viele Gefühlsduseleien ist da kein Platz. Und so gab es auch keinen gebrochenen Schweden zu sehen, den die Last des Abstiegskampfes lähmt, sondern einen Spieler, der weiterhin an sich und die Mannschaft glaubt - oder es zumindest glaubwürdig vermitteln kann.

„Wir sind sehr fokussiert. Jeder weiß, dass der Druck sehr hoch ist“, sagte Augustinsson. „Wir haben noch vier Finals, aber jeder gibt alles.“ So weit, so gut. Ähnliche Aussagen gab es im Laufe der Saison schon reihenweise. Nicht nur von Werders Linksverteidiger, sondern auch von seinen Teamkollegen oder der sportlichen Leitung. Warum also sollte ausgerechnet jetzt, wo das nächste Spiel ansteht, das unbedingt gewonnen werden muss, alles besser werden? „Es ist niemals vorbei, bis es vorbei ist“, sagte Augustinsson. „Wir wissen nicht, was in den anderen Spielen passiert. Aber natürlich ist dieses Paderborn-Spiel unheimlich wichtig. Wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir gewinnen. Das ist der erste Schritt, den wir machen müssen.“ Zumal die Konkurrenz ja auch nicht schläft. „Düsseldorf wird noch Punkte holen, die anderen bestimmt auch. Um in einer guten Position zu sein, könnten wir neun Punkte brauchen.“

Alles für den Klub

Es dauerte eine ganze Weile, ehe der Nationalspieler dann doch ein wenig emotionaler wurde. Nämlich dann, als es tatsächlich um jenes Ereignis ging, das unbedingt vermieden werden soll: den Gang in die Zweitklassigkeit. „Wenn wir absteigen, würde mich das hart treffen“, gab Ludwig Augustinsson unumwunden zu. „Das ist hier solch ein außergewöhnlicher Klub mit derart tollen Fans, es ist wie eine Familie. Dieser Verein sollte in der Bundesliga sein und nicht in der jetzigen Situation, aber nun sind wir es.“ Und deshalb schaltete der gebürtige Stockholmer dann doch lieber wieder schnell in den verbalen Angriffsmodus: „Wir müssen Charakter und mentale Stärke zeigen und bis zur allerletzten Minute kämpfen. In den letzten Spielen geht es nur noch um Mentalität.“

Zumindest in den vergangenen Wochen hatte die kämpferische Einstellung des Teams gestimmt, doch bei Werder gibt es ja noch andere Problemfelder. Die unkonstanten Leistungen in der Abwehr zum Beispiel, die zuletzt Punkte gegen Frankfurt und Wolfsburg kosteten. „Es ist das Thema der Saison, dass wir zu viele Fehler machen. Natürlich ist unser Selbstvertrauen nicht das größte nach dieser Saison, aber wir müssen trotzdem zeigen, dass wir welches haben“, sagte Augustinsson. Aber woher soll das kommen, wenn es immer wieder Rückschläge hagelt und in der Tabelle einfach nicht voran geht? „Unser Selbstvertrauen bekommen wir daher, dass wir wissen, dass wir Qualität im Team haben“, sagte der 26-Jährige. „Nur ist jetzt keine Zeit mehr zu warten, wir müssen sie auch zeigen.“

Schwache persönliche Bilanz

Ähnlich verhält es sich mit der Offensive, in der es schon seit längerer Zeit kränkelt. Trainer Florian Kohfeldt und seine Spieler schaffen es schon seit längerer Zeit nicht mehr, die eigene Harmlosigkeit abzustellen. „Wir arbeiten viel daran unter der Woche“, sagte Augustinsson. „Wir spielen ganz gut bis zum letzten Drittel, aber dort sind wir nicht gut genug darin Chancen zu kreieren. Wir brauchen aber auch weiterhin eine gewisse Überzeugung und müssen daran glauben, dass wir es können“, betonte er und wiederholte: „Wir haben die Qualität und diese in der Vergangenheit auch schon bewiesen. Jetzt müssen wir das nur auch am Samstag zeigen.“

Für Augustinsson persönlich ist diese Saison ohnehin eine katastrophale. Sportlich läuft es mit der Mannschaft nicht, darüber hinaus plagte er sich mit einigen Verletzungen herum. Und wenn er dann doch einmal spielte, war die Bilanz dürftig. In nur zehn Spielen war er für die Bremer dabei, in dieser Zeit gab es gerade einmal einen Sieg und ein Remis. Ungewohnt schwache Zahlen für einen Profi, der als absoluter Leistungsträger gilt. „Es war hart für mich und das Team. Aber ich bin ein positiver Typ“, sagte Augustinsson, der deshalb auch nicht einfach ein Ende dieser verflixten Serie herbeisehnt. „Nach der Saison kannst du reflektieren, was man persönlich hätte besser machen können oder wie es gelaufen ist. Jetzt geht es einzig und allein darum, ein positives Ende hinzubekommen. Dafür arbeite ich rund um die Uhr – wie alle anderen auch.“

Und genau deshalb verschwendet Ludwig Augustinsson auch noch keinen Gedanken daran, wie es mit ihm persönlich weitergeht. Zumindest tut er dies nicht öffentlich. Dort sagt er lieber: „Ich habe hier einen Vertrag und das muss man respektieren“, sagte er. „Es wäre aber auch nicht gut, jetzt über meine persönliche Situation nachzudenken, wo der Klub in dieser misslichen Lage ist. Der Fokus liegt nur darauf, Werder dabei zu helfen, in der Liga zu bleiben. Danach kann man über andere Dinge nachdenken.“