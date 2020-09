So könnte Werder in Jena spielen

Wer darf neben Sargent stürmen?

Malte Bürger

In der Offensive hat Florian Kohfeldt die freie Auswahl, gegen Carl Zeiss Jena sind echte Torjägerqualitäten gefragt, um ungefährdet in die zweite Runde einzuziehen. Wen also wird der Coach spielen lassen?