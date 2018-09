Der Fan lächelte und fragte überaus freundlich nach. Ob denn Nuri Sahin beim Spiel in Augsburg erstmals in der Startelf stehen werde, wollte er von Florian Kohfeldt wissen. Der Werder-Trainer ließ sich nach dem Abschlusstraining am Freitag allerdings keine Antwort entlocken. Im defensiven Mittelfeld sei Zugang Sahin ein „Kandidat für die Startelf“, hatte Kohfeldt bereits betont. Da Philipp Bargfrede eher für defensive Stabilität steht, spricht aber vieles für die bewährte Lösung auf der Sechser-Position.

Eine weitere Frage, die sich seit Freitag stellt, lautet: Wer ersetzt Yuya Osako? Der Japaner stand bisher immer in der Startelf, leidet aber an Magen-Darm-Problemen. Wenn Kohfeldt beim 4-3-3-System bleibt, könnte sich nun auf der linken Offensivposition die Chance bieten für Florian Kainz, der nach einer starken Vorbereitung zuletzt zweimal nicht zum Einsatz kam. Auf der rechten Seite buhlen Martin Harnik und Milot Rashica um den Platz im Team. Beide überzeugten beim 1:1 gegen Nürnberg nicht, die Erfahrung und Kopfballstärke sprechen aber für Harnik.