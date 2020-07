Spätestens wenn am 3. August die Vorbereitung beginnt, werden die Veränderungen im Trainerstab zu erkennen sein. Wenn die Fotografen am Stadion lauern, um neue und alte Gesichter zu fotografieren, werden die Leerstellen auffallen. „Dann werden wir ausführlich dazu Stellung nehmen“, sagt Frank Baumann. „Wir haben noch ein paar Tage Zeit. Da bitte ich um Geduld.“

Es wird spannend sein zu sehen, wer bleibt und wer gehen muss. Auch weil so zu erkennen ist, wo Fehler der abgelaufenen Saison verortet worden sind. Der Gedanke, dass die Namen der Co-Trainer, die gehen müssen, nicht sofort bekannt gegeben wurden um diese nicht als Schuldige dastehen zu lassen, liegt nahe. Baumann sagt: „Nein, das ist nicht Hauptgrund. Wir haben gewisse Dinge nach der Saison intensiv aufgearbeitet und analysiert. Wir haben gesagt, uns sehr genau zu überlegen, was wir verändern wollen. Das ist ein professioneller Prozess, der eine gewisse Zeit dauert.“

Die Veränderungen haben auch mit Geld zu tun

Ob dieser Prozess abgeschlossen ist, ob die Beteiligten informiert worden und sind Bescheid wissen, will der Sportchef nicht sagen. „Wir werden es entsprechend kommunizieren, ob sich etwas verändert und wenn ja, was.“ Auch die Frage, ob ein Co-Trainer für einen anderen gehen muss oder der Trainerstab reduziert wird, bleibt unbeantwortet. Mit Tim Borowski, Thomas Horsch und Ilia Gruev hat Florian Kohfeldt drei Co-Trainer, hinzu kommt Christian Vander als Torwart-Trainer. Vander muss sich aber keine Sorgen machen, von den Umbaumaßnahmen betroffen zu sein.

„Da möchte ich mich nicht festlegen. Das werden wir später erklären. Sonst wird nur spekuliert, und das ist nichts, was wir in dem Bereich haben möchten“, sagt Baumann. Denkbar ist auch, dass der Sportchef Kohfeldt die Bühne überlässt um zu erklären, wie der Trainerstab künftig aussieht. Schließlich ist er es, der eng und vertrauensvoll mit seinen Co-Trainern arbeiten muss.

Baumann räumt ein, dass auch finanzielle Gründe eine Rolle spielen. Werder muss sparen, das gilt für jeden Bereich. Und je mehr Trainer beschäftigt sind, desto höher die Personalkosten. „Das ist immer etwas, was wir berücksichtigen", sagt Baumann. Was dafür spricht, dass die Zahl der Co-Trainer reduziert und nicht in gleicher Anzahl ersetzt werden. Baumann sagt aber auch: „Wenn im Kerngeschäft Entscheidungen getroffen werden müssen, von denen wir überzeugt sind, werden wir Wege finden, um sie umzusetzen.“ Notwendiges wird also nicht am Geld scheitern. Bleibt abzuwarten, was Werder als notwendig erachtet.