Es war eine Bitte seiner Analyseabteilung, in der Pressekonferenz vor den Spielen nicht mehr allzu offenherzig über die Bremer Aufstellung zu plaudern. Der Hinweis, Ludwig Augustinsson werde in München in der Startaufstellung stehen, war also ungewöhnlich. Mehr wollte Florian Kohfeldt dann auch nicht preisgeben zu seiner Aufstellung gegen den FC Bayern am Sonnabend: „Für meine Verhältnisse ist das schon sehr viel zum Personal", sagte er und verweigerte die Antwort auf die Frage, ob Manuel Mbom von Beginn auf auflaufen wird.

Wie in den vergangenen Partien dürfte Kohfeldt in der Verteidigung auf eine Dreierkette setzen, auf den Außenbahnen wird neben Augustinsson (links) wohl Theo Gebre Selassie auflaufen. Dort ist Mbom kein Thema mehr, sagt Kohfeldt: „Ich sehe ihn nicht dauerhaft hinten links. Augustinsson ist nicht der direkte Konkurrent von Mbom."

Rashica ist laut Kohfeldt „frisch und frei"

In der defensive Zentrale dürfte neben dem gesetzten Maximilian Eggestein Christian Groß zum Einsatz kommen. Sein Vorteil gegenüber Mbom ist, dass er über die größere Erfahrung verfügt – was auch auf die zentrale Position zutrifft. „Auf gar keinen Fall ist ausgeschlossen, dass Manuel spielt", sagt Kohfeldt. Die Einsätze für die U21-Nationalelf hätten ihm gut getan, auch die Rückmeldung von Trainer Stefan Kuntz war positiv, sagt Kohfeldt.

Wenig Zweifel bestehen, dass Milot Rashica von Anfang an dabei ist. „Ich sehe ihn frisch, ich sehe ihn frei. Und habe große Hoffnung, dass er sein Leistungspotenzial zeitnah abruft„, sagt Kohfeldt. Um die Erwartungen nicht zu groß werden zu lassen, schränkt er anschließend ein: „Was nicht heißt, dass es gegen Bayern zu Toren reicht.“ Josh Sargent dürfte erneut im Sturmzentrum auflaufen, flankiert von Leonardo Bittencourt auf der anderen Außenbahn.

So könnte Werder spielen: Pavlenka – Toprak, Moisander, Friedl – Gebre Selassie, Augustinsson – Groß, Eggestein – Bittencourt, Sargent, Rashica.