Last-Minute-Sieg in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wer war euer "Man of the Match"?

mw

Dank eines Tores von Milot Rashica hat Werder in Frankfurt quasi in letzter Sekunde mit 2:1 gesiegt. War der Flügelflitzer euer "Man of the Match" - oder doch ein anderer Spieler? Jetzt abstimmen!