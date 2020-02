Mögliche Alternativen zu Florian Kohfeldt könnten Konrad Fünfstück, Thomas Schaaf, Bruno Labbadia, Andreas Herzog, Torsten Frings, Tim Borowski oder Roger Schmidt sein. (nordphoto)

Es gab zuletzt einige Umfragen in verschiedenen Medien, ob Florian Kohfeldt noch der richtige Trainer ist, um Werder in der Bundesliga zu halten. In allen hat sich die Mehrheit für ihn ausgesprochen. Frank Baumann will ohnehin an Kohfeldt festhalten, das hat der Sportchef zuletzt mehrfach betont.

Es gibt aber, das zeigen diese Umfragen auch, grün-weiße Anhänger, die einen Wechsel auf der Bank für ein gutes Mittel im Abstiegskampf halten. Werders Kennziffern sind ohne Frage schlecht, fünf der sechs Spiele im Jahr 2020 gingen verloren. In solchen Zeiten ist es im Fußball üblich, über alternative Trainer zu diskutieren. Der WESER-KURIER beleuchtet die Namen, die als mögliche Optionen genannt werden.

Bruno Labbadia (54 / zuletzt Wolfsburg)

Früher stürmte er für Werder, heute besitzt Labbadia den Ruf so etwas wie der letzte echte „Feuerwehrmann“ der Liga zu sein. Mit dem Hamburger SV und dem VfL Wolfsburg schaffte er als Trainer über den Umweg der Relegation den Klassenerhalt. Dass er mit dem HSV sogar einst im Halbfinale der Europa League stand und den VfB Stuttgart 2013 bis ins Pokalfinale coachte, ist eher in Vergessenheit geraten. Seine bis dato letzte Station in Wolfsburg endete mit Rang sechs in der Liga. Seither taucht der Name Bruno Labbadia immer wieder auf, wenn irgendwo ein Klub kriselt und es in der Gerüchteküche brodelt. Bislang fehlt dem polarisierenden Ex-Stürmer eine Station, bei der er langfristig Erfolg hatte – auch deshalb haftet das Retter-Image an ihm. Zu Werders Langzeit-Philosophie passt das trotz aller aktuellen Schwierigkeiten eher nicht. Obendrein hat Labbadia zuletzt betont, nicht wieder eine Mannschaft im Bundesligakeller zu übernehmen. Der 1. FC Köln wollte ihn im Herbst verpflichten, aber Labbadia sagte den Kölnern mit eben dieser Begründung ab.

Tim Borowski (39 /Co-Trainer Werder)

Er wäre eine naheliegende Variante aus der Werder-Familie. In diesem Frühjahr schließt er seine Ausbildung zum Fußball-Lehrer ab, schon jetzt gehört er zum Trainerteam um Florian Kohfeldt. Borowski strahlt genau das Selbstbewusstsein und eine gewisse positive Arroganz aus, die den jetzigen Werder-Spielern völlig abgeht. Mit Blick auf einen eventuell notwendigen Neuaufbau in der zweiten Liga wäre der Ex-Nationalspieler vielleicht eher ein Thema, weil er als Retter im Keller keinerlei Erfahrung mitbringt. In jedem Fall wird Borowski, der übrigens zwei Jahre älter ist als Kohfeldt, nach seinem Trainerschein bei Werder bleiben. Das, so legte es Borowski bereits fest, sei sein klarer Plan.

Andreas Herzog (51 / Nationaltrainer Israel)

Die vertraut-exotische Variante: Den Bremer Stallgeruch besitzt der einstige Publikumsliebling Andreas Herzog fraglos und seine Sympathien für Werder sind weiter groß. Trotzdem: Zu gern wäre der Österreicher in seiner Heimat Nationalcoach geworden, allerdings entschied sich der dortige Verband stets für einen anderen Kandidaten. So zog es Herzog nach Israel, wo er seit dem 1. August 2018 die Auswahl des Landes trainiert. Die jüngste EM-Qualifikation bot Höhen und Tiefen, unter anderem prangerte Herzog nach einer Niederlage gegen Slowenien durch ein spätes Gegentor die „fehlende Professionalität“ seiner Mannschaft an. Aber der Traum von der ersten großen Turnierteilnahme Israels seit 1970 lebt noch, im März steht eine Play-off-Partie gegen Schottland an. Bei einem Sieg ginge es gegen Serbien oder Norwegen ums EM-Ticket. Herzog hat viel bewegt im Nahen Osten, sich auch dank vier weiterer Österreicher im engsten Stab heimatlich eingerichtet. Ein Abschied wäre aber nicht ausgeschlossen. Wenn Werder ihn braucht, würde er sich sehr ernsthaft damit beschäftigen.

Roger Schmidt (52 / zuletzt Sinobo Guoan)

In Leverkusen und in China weinten die Menschen, als er seine Koffer packte. In Leverkusen vor Glück, in China vor Traurigkeit. Schmidt steht ziemlich exakt für jenen offensiven und attraktiven Fußball, den Werder so mag – die Herzen der Menschen im Klub oder im Umfeld konnte er bei Leverkusen von 2014 bis 2017 dennoch nie im Sturm erobern. Mit zu vielen Medien und auch mit Schiedsrichtern und Trainerkollegen verwickelte er sich in größere Schwierigkeiten, auch daraus ergaben sich Probleme, die nicht mehr zu kitten waren. Das liegt auch an seiner Art, den Eindruck zu vermitteln, als habe er in bester Berti-Vogts-Manier den Fußball irgendwann selbst erfunden. Derlei passt nicht wirklich zu einem Klub wie Werder. In China jedoch liebten ihn die Menschen, auch wenn er 2019 nach nur zwei Jahren das Land wieder verlassen musste. Am Flughafen verabschiedeten ihn Tausende weinende Fans. Der größte Haken: Schmidt bewegte sich zuletzt auf einem Gehaltsniveau, das jenseits der Bremer Vorstellungskraft liegt.

Konrad Fünfstück (39 / Trainer U23)

Der ausgewiesene Talentförderer wurde beim 1. FC Kaiserslautern in der zweiten Liga 2016 auf Platz zehn entlassen – eine Platzierung, die der Chaos-Klub aus der Pfalz nie wieder erreichte. Das spricht für Fünfstücks unaufgeregte Art, auch in schwierigen Situationen die Ruhe zu bewahren und in Lösungen zu denken. Seine Vorgänger bei Werder wurden alle aus der U23 zu den Profis befördert, ob Kohfeldt, Alexander Nouri oder Viktor Skripnik. Werder-Manager Frank Baumann mag offenbar solche Lösungen aus dem eigenen Haus. Fünfstück arbeitete zuletzt beim FC Will in der Schweiz und kam zu Saisonbeginn nach Bremen. Er wäre ein Außenseiter-Kandidat, der nur positiv überraschen könnte.

Thomas Schaaf (58 / Technischer Direktor)

Schon vor seinem Amtsantritt im Juli 2018 galt er als Schattentrainer, dessen Name immer dann fallen würde, sobald der Bundesligacoach wackelt. Also in Situationen wie der aktuellen. Schaaf hat diesen Spekulationen in Interviews immer glaubhaft widersprochen, er tut es auch weiterhin. Verhindern kann er sie nicht. Verständlich, er steht für eine der erfolgreichsten Zeiten des Vereins, für attraktiven Fußball und ist als Technischer Direktor ohnehin in vieles involviert. Das Verhältnis zwischen Schaaf und Kohfeldt ist intakt. Sie tauschen sich aus, beispielsweise über Nachwuchsspieler, die auf dem Sprung zu den Profis sind. Wie Nick Woltemade. Den Finger hebt Schaaf sicher nicht. Würde Werder ihn bitten, zumindest übergangsweise zu übernehmen, würde er aus Loyalität wahrscheinlich nicht ablehnen.

Torsten Frings (43 / zuletzt Darmstadt)

Das Werder-Gen trägt er in sich. Erst als Spieler und Kapitän, dann als Co-Trainer der U23 und schließlich bei den Profis: Frings kennt den Klub aus allen Perspektiven. Seine Verbindungen zu Werder sind nach wie vor eng. Und er hat mit Marc Kosicke einen Berater, der absoluter Werder-Intimus ist. Nicht nur, weil auch Florian Kohfeldt zu seinen Klienten zählt. Im Dezember 2017 musste Frings in Darmstadt gehen, sein Vertrag bei den Lilien läuft noch bis zum Ende der Saison. Frings gehört zum Werder-Kosmos, scheut sich aber nicht vor klaren Worten und Kritik. Er würde aufgrund seiner Vergangenheit einspringen, wenn Werder ihn bittet.