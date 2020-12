Das Achtelfinale im DFB-Pokal wird Anfang Februar ausgetragen. (dpa)

Auf welchen Gegner Werder im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft, entscheidet sich am kommenden Sonntag. Ab 17.30 Uhr zieht Skispringer Sven Hannawald in der ARD-Sportschau die Lose. Allerdings stehen noch nicht alle 16 Achtelfinal-Teilnehmer fest. Während Werder einen Tag vor Heiligabend durch einen Sieg über Hannover eine Runde weiterkam, tragen Leverkusen und Frankfurt erst am 12. Januar ihre verlegte Zweitrundenpartie aus. Der FC Bayern tritt am 13. Januar beim Zweitligisten Holstein Kiel an. Ausgelost wird das Achtelfinale trotzdem schon vorher, ausgetragen wird die Runde der besten 16 Teams dann am 2. und 3. Februar 2021.

Neben Werder haben sich bereits für das Achtelfinale qualifiziert: Leipzig, Köln, Gladbach, Wolfsburg, Schalke, Dortmund, Stuttgart, Bochum, Paderborn, Greuther Fürth, Regensburg, Darmstadt und Essen.