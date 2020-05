Das mediale Echo war groß, ist es auch jetzt noch. Zu außergewöhnlich wirkt das, was Werder im Allgemeinen und Klaus Filbry im Speziellen da zuletzt getan haben. Der Vorsitzende der Geschäftsführung legte schonungslos die Zahlen offen, die dem Verein gerade das wirtschaftliche Leben schwer machen. In einer Branche, in der es zwar um viel Geld geht, aber auch deshalb niemand gern öffentlich darüber spricht, war das bemerkenswert. Entsprechend viel Lob für die Offenheit gab es landauf, landab. Werder hatte es geschafft, einen bundesweiten Werbeeffekt für den Verein zu erzielen, wo auf den ersten Blick gar keiner zu erzielen war.

Über die Sympathien für ihren Schritt freuen sie sich verständlicherweise in Bremen. Kalkül habe allerdings nicht dahinter gesteckt, betonte Klaus Filbry auf Nachfrage des WESER-KURIER. „Es war keine Effekthascherei„, sagte der 53-Jährige. “Wir wollten fair und transparent dokumentieren, in welcher Situation wir uns unverschuldet befinden, und für unsere Position werben, dass es enorm wichtig ist, dass wieder gespielt wird.“

Ohne Lösungsgarantie

Dass Filbry auch in diesem Zusammenhang das Wort „werben“ wählte, passte gut ins Gesamtbild. Die Sehnsucht nach einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs kann schnell wie eine geldgierige Forderung wirken, doch dem Werder-Verantwortlichen ist es gelungen, genau diesen Eindruck nicht zu vermitteln. Filbry setzte mit seinen Aussagen niemanden unter Druck, sondern argumentierte betont hanseatisch – und gewährte so einen ebenso nüchternen wie ehrlichen Einblick auf die Gemengelage. Und ohne Garantie dafür, die passende Lösung bereits in der Schublade liegen zu haben.

Die Kehrseite der Medaille ist, dass Werders Zahlen nun offen auf dem Tisch liegen. Große Geheimnisse gibt es nicht mehr, die Liga und alle anderen Klubs wissen, wie es um die Bremer steht. Das kann in Zukunft noch wichtig sein, wenn es um Vertragsverlängerungen oder Transfers geht. Folglich muss Filbrys Offenheit nicht jedem gefallen – zumindest bislang überwiegt aber der Applaus.