Clemens Fritz will im Februar seinen ersten Trainerschein machen. (nordphoto)

Freizeit hat Clemens Fritz jetzt und die nutzt der frischgebackene Familienvater mit Genuss. „Wir haben in Italien Urlaub gemacht und haben uns einfach treiben lassen: Keine Termine, da wo es uns gefallen hat, sind wir geblieben. Oder wenn meine Mutter Geburtstag hatte, dann konnte ich kurzfristig nach Erfurt fahren und sie überraschen – als Profi-Fußballer ist das undenkbar“, sagte Fritz im Gespräch mit der „Deichstube“.

Frank Baumann als Vorbild

Schon bald steht Fritz aber wieder etwas Arbeit im Fußballgeschäft ins Haus. „Es ist ja kein Geheimnis, dass ich bei Werder einen Anschlussvertrag habe. Ich werde mich noch im Dezember wieder mit Frank Baumann und Klaus Filbry zusammensetzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen“, sagte er. Zudem möchte er im Februar seinen ersten Trainerschein machen. „Außerdem möchte ich gerne die A-Lizenz machen, ein weiterer Baustein, um für meine berufliche Zukunft auch die Perspektive eines Trainers besser einschätzen zu können“, so Fritz weiter.

Als Trainer an der Seitenlinie stehen, möchte der frühere Werder-Kapitän perspektivisch nämlich nicht. Es sei abgesprochen, dass er in den Management-Bereich gehe, „dafür interessiere ich mich besonders.“ Sein Vorbild ist dabei Frank Baumann. „Ich ziehe meinen Hut vor dem, was Frank da leistet. Ich möchte von ihm lernen, mich weiterbilden und dann werden wir sehen, wie es weitergeht“, sagte Fritz.

Eine Alternative für den Bundesligakader wäre Fritz im Übrigen nicht mehr. Nach seiner Sprunggelenksverletzung wurde im betroffenen Fuß ein Knochenödem festgestellt, an Joggen geschweige denn Fußballspielen ist derzeit noch nicht zu denken, verriet der 37-Jährige in dem Gespräch. (mw)

